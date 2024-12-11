被反抗軍嚇爆！阿薩德政權剛被推翻　俄軍艦艇急撤離敘利亞

▲對比12月6日（左）與9日（右）的衛星圖像，可見俄羅斯海軍艦艇在阿薩德政權被推翻後，已撤離塔爾圖斯基地。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

敘利亞反抗軍日前推翻阿薩德總統的政權後，衛星圖像顯示，俄羅斯海軍艦艇已撤離莫斯科位於敘利亞海岸塔爾圖斯（Tartous）的基地，部分艦艇目前停泊於基地西北海域，顯示莫斯科正在評估其地中海戰略資產的安全，並試圖與敘利亞反對派達成協議，以保護其軍事設施。

據路透社報導，從行星實驗室（Planet Labs）12月9日拍攝的衛星圖像可見，俄羅斯此前在塔爾圖斯部署的5艘水面艦艇與一艘潛艇如今已離開基地，俄羅斯地中海艦隊至少有2艘導彈護衛艦和一艘油船停泊於塔爾圖斯西北約13公里處。

日前，敘利亞反抗軍佔領了首都大馬士革，迫使總統阿薩德（Bashar al-Assad）流亡俄羅斯，結束家族54年的統治與13年的內戰。俄羅斯作為阿薩德政權的長期盟友，目前正與反對派談判，試圖確保莫斯科位於塔爾圖斯和拉塔基亞（Latakia）的海軍和空軍基地的安全。

塔爾圖斯基地是俄羅斯在地中海唯一的補給中心，對俄軍在非洲的行動具有重要戰略意義。根據BlackSky和Planet Labs的衛星分析，俄軍此次撤艦可能是為了應對敘利亞的安全威脅，不過俄羅斯國防部暫時還未對此作出回應。