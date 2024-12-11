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太平間尋親驚見斷頭斷手屍　敘利亞人一看哭了：他們做錯什麼

▲▼ 敘利亞大馬士革醫院。（圖／路透）

▲在賽德納亞軍事監獄發現的數十具遺體被送往大馬士革醫院。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞阿塞德政權8日垮台之後，當地人趕往惡名昭彰的賽德納亞軍事監獄之後，發現至少35具遭受酷刑的遺體，並把這些遺體送至醫院。敘利亞人為了尋找親人進入醫院太平間，使用手機燈光檢查外觀早已被損毀的遺體，但映入眼簾的景象令現場的人情緒失控、哀號悲泣，因為有的死者被砍頭、有的則是手沒了，直言「這些人到底做錯了什麼？」

▲▼ 敘利亞大馬士革醫院。（圖／路透）

▲▼部分遺體手腳缺失，也有遺體不見頭部。（圖／路透）

▲▼ 敘利亞大馬士革醫院。（圖／路透）

路透報導，救援人員連夜在賽德納亞軍事監獄（Sednaya prison）尋找秘密牢房之際，發現數十具遺體，但這些人的死狀悽慘，有的人被砍頭，也有人是手或腳沒了，且這些遺體早已發黑腐爛，傳出陣陣惡臭。

▲▼ 敘利亞大馬士革醫院。（圖／路透）

▲當地官員稱，「這些遺體已被毀損，還被肢解，我們無法辨認出誰是誰」。（圖／路透）

依據救援人員9日晚間的聲明，並未發現地下牢房，也沒有找到生還者。到了10日，當地官員舒曼（Ahmad Shouman）指出，至少找到35具有遭受酷刑跡象的遺體，遺體被送往大馬士革醫院，「這些遺體已被毀損，還被肢解，我們無法辨認出誰是誰」。

▲▼ 敘利亞大馬士革醫院。（圖／路透）

▲進入醫院尋找親人的群眾哭泣哀號。（圖／路透）

在舒曼身邊的群眾，有的人在尖叫、有的人因惡臭摀著鼻部。有男子檢查屍袋喊著「你看，他的右手沒了」，另一人哀號著「這些人到底做錯了什麼斷送性命」，還有女子當場哭泣。

殯葬人員赫爾塔克什（Zaher al-Taqesh）透露，如今醫師與專家正努力協助家屬辨認親人，包括利用刺青、傷口等顯著特徵來辨認，或是透過牙齒識別，但如今需要更多專家投入相關工作。

▲反抗軍人員砸牆、挖地板搜救搶命。（圖／翻攝自X）

先前報導指出，敘利亞境內各地至少有27個阿薩德家族管理的監獄，其中賽德納亞監獄又以酷刑、大規模處決而臭名昭著，外號「人類屠宰場」（Human Slaughterhouse），也被視為是阿薩德政權鎮壓人民的象徵。

儘管已有數千人被從監獄救出，反抗軍相信還有數千人被關在秘密地牢中，這些地牢位置隱密，除了破壞牆壁進入外，只能透過複雜的地道進入，且部分樓層還被電子密碼鎖上鎖。在阿薩德政權瓦解後，監獄失去管理人員，加上牢房大多不通風，為了避免囚犯被餓死或窒息，反抗軍仍在搶時間積極救援。

國際特赦組織（Amnesty International）以前就曾曝光賽德納亞監獄極度不人道的待遇，像是有許多囚犯遭管理人員實施酷刑，包含毆打、性侵、斬首、焚燒等，或停止供應食物、水及藥物，導致囚犯不堪虐待慘死在獄中，死後被集體運往大型墳場掩埋。
 

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