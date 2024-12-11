狂轟300次！以軍深入敘利亞領土16km　中東專家：以色列在全面攻擊

▲以色列以確保國家安全為由，在敘利亞發動300次空襲，並深入敘利亞領土16公里。（圖／翻攝X）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍（IDF）在佔領戈蘭高地後，目前已進一步深入敘利亞領土約16公里處的庫奈特拉省（Quneitra）。國際監督機構指出，以色列迄今已在敘利亞境內發動約300次空襲。儘管特拉維夫稱其行動出於安全考量，但專家批評這場行動是一種進攻性的土地掠奪，可能在敘利亞新政府成立後成為更大的國際爭端。

據俄羅斯衛星通訊社新聞報導，儘管以色列以「確保國家安全」為由，為其在敘利亞的軍事行動辯護，但土耳其薩卡里亞大學（Sakarya University）中東研究所的安全專家尤庫（Furkan Halit Yolcu）指出，這類行動不僅僅只是防禦措施，而是進攻性佔領的表現。

他接受俄羅斯衛星網採訪時表示，以色列向來善於利用機會逐步擴張領土，認為這場軍事行動是以色列長期戰略的一部分。尤庫進一步補充，以色列的擴張行動可能難以持續逃避國際制裁，強調一旦敘利亞建立新的政府，並獲得聯合國承認，「領土爭端肯定會爆發」。

尤庫警告，這一現象發生後，將迫使相關問題從目前的邊緣化議題，升級為更大的國際討論焦點。目前，以色列在庫奈特拉省的行動已引發部分國際輿論關注。尤庫呼籲國際社會關注此事，避免地區局勢進一步惡化。