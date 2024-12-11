　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

狂轟300次！以軍深入敘利亞領土16km　中東專家：以色列在全面攻擊

▲▼以色列空襲敘利亞軍事設施。（圖／翻攝X）

▲以色列以確保國家安全為由，在敘利亞發動300次空襲，並深入敘利亞領土16公里。（圖／翻攝X）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍（IDF）在佔領戈蘭高地後，目前已進一步深入敘利亞領土約16公里處的庫奈特拉省（Quneitra）。國際監督機構指出，以色列迄今已在敘利亞境內發動約300次空襲。儘管特拉維夫稱其行動出於安全考量，但專家批評這場行動是一種進攻性的土地掠奪，可能在敘利亞新政府成立後成為更大的國際爭端。

據俄羅斯衛星通訊社新聞報導，儘管以色列以「確保國家安全」為由，為其在敘利亞的軍事行動辯護，但土耳其薩卡里亞大學（Sakarya University）中東研究所的安全專家尤庫（Furkan Halit Yolcu）指出，這類行動不僅僅只是防禦措施，而是進攻性佔領的表現。

他接受俄羅斯衛星網採訪時表示，以色列向來善於利用機會逐步擴張領土，認為這場軍事行動是以色列長期戰略的一部分。尤庫進一步補充，以色列的擴張行動可能難以持續逃避國際制裁，強調一旦敘利亞建立新的政府，並獲得聯合國承認，「領土爭端肯定會爆發」。

尤庫警告，這一現象發生後，將迫使相關問題從目前的邊緣化議題，升級為更大的國際討論焦點。目前，以色列在庫奈特拉省的行動已引發部分國際輿論關注。尤庫呼籲國際社會關注此事，避免地區局勢進一步惡化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陽交大爆偷拍！YT直播「情侶親密」　校方回應了
快訊／韓明星夫婦+1！金俊浩求婚成功　金知敏交往2年：每天都
民眾黨新黨代表名單出爐！有人酒駕遭剔除、灌票校正回歸
台中賓士左轉撞行人庇護島「40天已12件」　車主怨A柱擋視線
快更新iPhone！　專家揭1漏洞「大量個資恐外洩」
韓28歲女主播「3個月前已離世」　生前曾碎牙＋面部骨折
快訊／尹錫悅拒絕搜索？　警方「對峙3小時」仍被擋在總統府外
陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著寶貝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

額頭冒「紅色痘痘」一直不消　女1年後恐怖結痂確診皮膚癌

臥室撿到槍！　美2歲男童把玩意外射殺22歲嫩媽

狂轟300次！以軍深入敘利亞領土16km　中東專家：以色列在全面攻擊

被反抗軍嚇爆！阿薩德政權剛被推翻　俄軍艦艇急撤離敘利亞

快訊／尹錫悅拒絕搜索？　警方「對峙4小時」仍被擋在總統府外

肉搜視為犯罪！　馬來西亞網路霸凌最重坐牢10年

從負債→科技巨頭！蘇姿丰帶超微打贏翻身仗　獲時代雜誌最佳CEO

普丁大將拍18禁片！　邀神秘妹子三溫暖：「弟弟」很想你

尹錫悅是「內亂罪」首腦！　韓檢方認定：他直接修改戒嚴令

不顧危險拍網美照！陸女全身探出火車外　下秒「頭遭重擊」慘摔

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

額頭冒「紅色痘痘」一直不消　女1年後恐怖結痂確診皮膚癌

臥室撿到槍！　美2歲男童把玩意外射殺22歲嫩媽

狂轟300次！以軍深入敘利亞領土16km　中東專家：以色列在全面攻擊

被反抗軍嚇爆！阿薩德政權剛被推翻　俄軍艦艇急撤離敘利亞

快訊／尹錫悅拒絕搜索？　警方「對峙4小時」仍被擋在總統府外

肉搜視為犯罪！　馬來西亞網路霸凌最重坐牢10年

從負債→科技巨頭！蘇姿丰帶超微打贏翻身仗　獲時代雜誌最佳CEO

普丁大將拍18禁片！　邀神秘妹子三溫暖：「弟弟」很想你

尹錫悅是「內亂罪」首腦！　韓檢方認定：他直接修改戒嚴令

不顧危險拍網美照！陸女全身探出火車外　下秒「頭遭重擊」慘摔

矚目新番《藥師少女的獨語》 幾田莉拉獻聲！首度個人名義唱動畫OP

國1彰化段3車連環撞！駕駛「操作不當」連撞2車　打橫擋路中

四維航11月營收年增17.19%、月增2.95%　全年估損平上下

施名帥金馬獎座放老家「給失智外婆驚喜」　她一看感動眼眶泛淚！

「養樂多」關閉20年上海工廠！　負責人嘆：在華市場面臨壓力

瘋傳「維力炸醬麵+1甜食」好吃　作家實測狂讚！老饕推：連吃2周了

明年健保費敲定不漲！衛福部長喊2年不調「達成一半」

最強星二代是她！　唱紅《影后〉插曲「演出邀約暴增三倍」！

快訊／韓明星夫婦+1！金俊浩求婚成功　金知敏交往2年：每天都好幸福

額頭冒「紅色痘痘」一直不消　女1年後恐怖結痂確診皮膚癌

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

國際熱門新聞

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

即／南韓前防長金龍顯「獄中輕生」

美女主播突爆死訊！得年28歲

帥哥學霸殺手「名門身世」起底！　曝1意外後性格大變成孤狼

快更新iPhone！　專家警告大量個資恐被駭

台積電ADR挫近4％！美股收黑154點　輝達跌逾2.6％

女中樂透男友喊「我們」的錢！她不分被嗆貪婪　網：認清渣男快分手

灰熊「看錯指令」狂咬10秒　殺死馴獸師

圓夢當上空姐　2女上班途中被火車撞死

即／尹錫悅拒絕搜索？警「對峙4hrs」擋門外

美父母虐童致死！2歲女童關衣櫥20小時高溫烘烤　屍體旁滿是排泄物

即／南韓法院批准逮捕令！前國防部長金龍顯放棄申辯

即／南韓總統辦公室遭警方「扣押搜索」！

泰100男同志性愛毒趴「驚見24歲台男」！

更多熱門

相關新聞

衛星圖：阿薩德被推翻後　俄艦艇撤離敘利亞

衛星圖：阿薩德被推翻後　俄艦艇撤離敘利亞

敘利亞反抗軍日前推翻阿薩德總統的政權後，衛星圖像顯示，俄羅斯海軍艦艇已撤離莫斯科位於敘利亞海岸塔爾圖斯（Tartous）的基地，部分艦艇目前停泊於基地西北海域，顯示莫斯科正在評估其地中海戰略資產的安全，並試圖與敘利亞反對派達成協議，以保護其軍事設施。

敘利亞人太平間尋親　驚見斷頭屍

敘利亞人太平間尋親　驚見斷頭屍

敘利亞過渡總理出爐　領導臨時政府至明年3月

敘利亞過渡總理出爐　領導臨時政府至明年3月

阿塞德身家654億　家族在莫斯科擁20間房

阿塞德身家654億　家族在莫斯科擁20間房

黎巴嫩下令提高警戒　嚴防敘利亞人非法越境

黎巴嫩下令提高警戒　嚴防敘利亞人非法越境

關鍵字：

軍武國際軍武以色列敘利亞Furkan Halit Yolcu

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

師生「北上吃鐵板燒」情侶默默買單！原因暖爆

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面