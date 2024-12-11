阿塞德流亡內幕曝光！俄羅斯一手安排　搭機離境1動作避免被追蹤

▲隨著政權垮台，阿塞德已經帶著家人逃到俄羅斯尋求庇護。（圖／達志影像／美聯社）



記者詹雅婷／綜合報導

消息人士指出，俄羅斯認定敘利亞總統阿塞德會輸給反抗軍之後，說服阿塞德選擇流亡出逃這條路，同時表明若立即離開敘利亞，將給予阿塞德一家人安全通道。知情人士透露，阿塞德逃離敘利亞是由俄羅斯情報人員一手安排，經俄羅斯在敘利亞的空軍基地搭機離境，且為了避免被追蹤，阿塞德搭乘的飛機應答器關閉。

彭博報導，俄羅斯起初試著擊退反抗軍，並支持阿塞德（Bashar al-Assad）政府軍，但敘利亞軍隊幾乎沒有做出任何抵抗，隨著反抗軍接連拿下主要城市阿勒坡（Aleppo）、戰略要地中部城市哈瑪（Hama）之後，俄羅斯認定已經無法保護阿塞德政權。

在阿塞德出逃數小時後，反抗軍攻入首都大馬士革宣布取得勝利，終結敘利亞長達13年內部衝突，宣告阿塞德家族逾50年統治畫下句點。阿塞德父親、敘利亞前總統哈菲茲（Hafez）1971年當上總統，在2000年移交大權，由阿塞德接手治理敘利亞24年。不過隨著政權垮台，阿塞德已經帶著家人逃到俄羅斯尋求庇護。

目前克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）並未立即回覆彭博置評請求。直到現在，俄羅斯總統普丁也尚未談論阿塞德政權垮台一事。

莫斯科國防安全智庫「戰略與技術分析中心」負責人拉斯蘭普霍夫（Ruslan Pukhov）認為，俄羅斯協助阿塞德出逃的舉動算是損害控制，合乎邏輯，因為俄羅斯希望避免一場屠殺，避免阿塞德面臨像伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）2006年被絞死那樣的命運。