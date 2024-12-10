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足球助教猥褻女高中生！她休息室內崩潰求饒：教練我想回家

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女高中生在足球隊休息室內接受助教的幫忙，做拉筋、開背等動作，卻遭到侵犯。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名男子阿宏（化名）在某高中擔任足球助教，沒想到他2023年間以放鬆、拉筋及開背的名義，將女學生小悅（化名）留在足球休息室，並且動手猥褻得逞，導致小悅罹患創傷後壓力症。高雄地院審理後，判阿宏1年4月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿宏2023年間在高雄某學校的足球隊擔任助理教練，除了輔助訓練踢球的各項技巧以外，也會幫忙球員們暖身、拉筋、開背及收操。怎料他眼見女隊員小悅頗有姿色，2023年4月間趁著隊員晚間離校，單獨將小悅留了下來，並且假借放鬆、拉筋及開背等名義，實施猥褻得逞。

第一次的時候，小悅私密部位遭到觸碰，雖然覺得怪怪的、當下也有躲閃，但因為相信教練不會亂來，甚至還自我反省、覺得是自己想太多。沒想到阿宏食髓知味，隔天又用同樣的藉口將小悅留下，並且再度實施猥褻得逞。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女高中生在足球隊休息室內接受助教的幫忙，做拉筋、開背等動作，卻遭到侵犯。（示意圖／記者黃克翔攝）

第二次猥褻後隔2天，阿宏又將小悅留了下來，行為也變得愈來愈過分，不但用私密處觸碰小悅的私密處，更是徒手伸入小悅的貼身衣物當中。小悅當時不知如何是好，只能說出「想回家」，並且繼續忍耐。

直到第三次猥褻，小悅終於確認，自己是遭到騷擾、侵害，才敢向外界求助。不過，由於造成的傷害太過嚴重，小悅在求助的過程中不斷哭泣，花了好一段時間適應，才終於把遭到侵害一事說了出來。

此外，事後小悅需到身心科診所就診，患有急性壓力反應、非特定的睡眠障礙症、有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症等情況，且會害怕想起來、不想跟其他球員說話，甚至想要退隊、不想踢球，也出現了侵入性症狀、逃避行為及認知和情緒的負面改變，最終被診斷出創傷後壓力症。

對此，阿宏則辯稱，確實有幫小悅放鬆、拉筋及開背，開背的動作會稍微觸碰到隱私部位的側邊。此外，他雖然有幫小悅按摩大腿、小腿等處，但並無觸碰小悅的私密處，也沒有拉開小悅的貼身衣物。

不過，由於小悅指證歷歷，且在不尋常的身體觸碰下，還先是檢討、反省自我，認為教練不會做出不隊的事情，阿宏卻利用這種心態，侵害小悅的身體自主權，法官並不採信阿宏的說法。高雄地院法官審理後，依照3宗成年人故意對少年犯強制猥褻罪，分別判處8個月、8個月、1年有期徒刑，合併執行1年4個月，全案仍可上訴。

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