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視力只剩0.03逆境求學　松山高中邱榮彥獲北市教育關懷獎

▲北市教育關懷獎頒獎。（圖／記者楊惠琪攝）

▲松山高中邱榮彥獲頒北市教育關懷獎。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市松山高中學生邱榮彥從小因視網膜病變，視力只剩0.03，儘管視力不佳，仍透過視障輔具積極向學，不但課業表現優異，也積極參加各類科展與演說競賽，逆境求學與樂觀進取的精神，今天獲頒台北市教育關懷獎。邱榮彥說，從不覺得視力是追求夢想的阻礙，反而更堅定自己創業的決心，想研發一系列的視障科技輔具。

台北市教育局今舉辦「台北市教育關懷獎」頒獎典禮，表揚不畏艱難、突破逆境向學的學生，選出國小組22位、國中組10位、高中職組8位，由教育局副局長鄧進權頒獎給40名得獎學生。

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就讀松山高中三年級的邱榮彥，3歲時因視網膜病變，視力只剩0.03，但視力從未成為求學的阻礙，透過擴視機、電腦報讀軟體，加倍努力學習，維持優異成績，也擠進明星高中，雖然是二類組學生，也積極參與各種社會議題，還獲選台北市兒少代表。

「世界上永遠有人比我還慘。」邱榮彥說，從不覺得自己人生特別苦，反而覺得自己很幸運，在台灣出生，而且活在對的時代，可以倡議很多行動，為弱勢發聲。他說，未來想自行創業，為視障朋友開發更多平價的科技輔具。

▲北市教育關懷獎頒獎。（圖／記者楊惠琪攝）

▲大直國小張元睿獲頒北市教育關懷獎。（圖／記者楊惠琪攝）

大直國小二年級獲獎學生張元睿，與雙胞胎哥哥同時患有罕見的先天性中樞性換氣不足症候群，長期依賴呼吸器，儘管因氣切說話困難，仍保持樂觀向學。張元睿說，雖然自己講話發音不清楚，同學經常聽不懂，「但我還是很喜歡和大家打招呼。」

張元睿媽媽受訪時說，雙胞胎兒子均就讀大直國小二年級，都因為氣切，上課必須攜帶呼吸器、抽痰機，雖然是重症的孩子，靠著加倍努力，證明也有學習能力，也可以像一般孩子快樂學習。

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