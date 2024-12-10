學生愛心餐被家長濫用！炒飯王冠軍老闆「及時停損」　吐13字心得

記者林東良、黃資真／台南報導

台南一家曾奪下「台灣炒飯王」冠軍的炒飯店，不僅炒飯好吃，愛心也不落人後，多年來提供愛心待用餐給需要的人，日前卻PO文終止提供學生愛心餐，今(10日)老闆出面回應，感嘆「需要的人很多，不需要的人更多」，他不希望自己的愛心被濫用，不得已做出這種決定。

▲台南一間得過冠軍的炒飯店，宣布終止提供學生愛心餐。（圖／記者林東良翻攝，下同）



該間炒飯店除了會在門口擺放待用愛心餐外，還特別推出「愛心卡」，本意是讓學生可以拿這張卡，蓋一個章兌換一頓飯，但餐點內容由店家自行調配。

老闆今天受訪解釋，設置愛心卡規則本意是給學生吃，如今卻有一堆家長透過臉書、電話預訂指定不同品項，到現場拿餐的時候才說要用愛心卡兌換，起初想著是給孩子吃的，沒在意太多，後來卻變本加厲，讓他失去初心，才會決定終止這項服務，「本意是給小孩子或是有需要的人吃，結果卻是變相濫用社會資源。」前幾天還有人一口氣點了6碗，到現場才掏出愛心卡要用換的。

▲炒飯店老闆做愛心待用餐已4、5年，但近來學生待用餐被濫用的情況越趨嚴重，才會宣布停止。



老闆無奈地說，擺放門外的愛心待用餐做了4、5年，來取餐的會登記名字、地址與電話，會請社工去訪視，看是否有需要幫忙，社工也會回覆需要協助的地方，這種模式比較透明，沒想到增加愛心卡模式卻衍生濫用問題。

老闆也心累表示，餐點費用都是他們自己付出，平均一天會有十幾位來索取愛心待用餐，只是濫用的人也夾雜其中，這種不舒服的感覺累積久了，一直調適也很累，才會決定及時止損，「需要的人很多，不需要的人更多，只是說要怎麼擇善，擇善很重要。」但放在門外的愛心餐依舊會持續進行。