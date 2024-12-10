炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」！老闆嘆：不是家長吃爽的地方

▲店家取消學生愛心餐活動。（圖／翻攝自店家粉專）

記者鄺郁庭／綜合報導

台南一間炒飯專賣店不只一次奪下「台灣炒飯王」冠軍，且因店內品項價格相當親民，深受不少饕客愛戴。不過，店家9日在粉專宣布要終止學生愛心餐點的活動，坦言對人性貪婪面很失望，「我不是給不起的人，只是這種偏離本意的方式，實在不可取。」

「即日起，本店終止學生愛心餐點的活動。」店家9日在粉專表示，愛心卡上面有註明，餐點會依店家現場調配，「那些喜歡電話預訂，東點西點，取餐時拿愛心卡要來抵銷餐點的，讓我感覺很不爽，失去了原本對學生愛心餐的初心」。

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他直呼，「這裡不是家長吃爽的地方，還知道電話預訂點冠軍炒飯來吃勒！」也忍不住開罵「賣銷貪，假賽剛恩鶴」，自己不是給不起的人，「只是這種偏離本意的方式，實在不可取。」

貼文一出，許多人紛紛力挺，「有些人明明就是不缺那一餐，都不知道真的需要的人的心情是怎樣熬過來的」、「每次大家想為社會盡一份心力的時候，某些人就喜歡出來濫用人家的善意來瞎搞」、「很多人的善良就是這樣被磨沒了」、「不知道為什麼…人心會那麼貪婪醜陋…沒有抱著感恩的心就算了…還反過來指責施與愛心的人。」

還有同業秒懂，「我的早午餐店原本也供應愛心餐，但是不能指定，後面客人變相我要漢堡，我要奶茶，我要紅茶…甚至吼工讀生後，老娘不供應了！我的愛心不是拿來給人家踐踏的！支持你」、「我辦了5年的生日免費兌換，也因為有部份的人說，他生日我剛好店休，應該要補償他，遇到幾次後，也是失望的結束活動。」