三重鴨鴨公園「花繪三重奏」　花海與光雕夢幻12／14登場

▲鴨鴨公園「鴨鴨三重奏」利用超過10萬盆草花布置。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的鴨鴨公園地景藝術展「花繪三重奏」將於12月14日登場，新北市政府高灘處邀請大家感受三重鴨鴨公園獨特魅力，吸收大自然的芬多精，在欣賞花海的同時，傳遞情感與祝福給親朋好友，留下專屬的冬日回憶外，並迎接2025年的到來。

高灘處長黃裕斌表示，每年鴨鴨公園都以不同風貌和大家見面，今年以「花繪三重奏」為主題，大小鴨鴨盛裝打扮，穿上孔雀草、一串紅、火焰雞冠、矮牽牛等十幾種花卉，超過10萬盆的草花編織新裝，立馬變成立體而鮮活的超萌鴨；繽紛的花彩如彩筆般渲染，在河濱環境的襯托下，猶如一幅美麗詩篇。夜間則佈設蝴蝶、蘆葦、葉子等特色燈具，燈光散發柔和的光芒，與花海交織成夢幻氛圍，呈現自然與創意交織的城市交響曲，為冬夜增添詩意與魔幻氣息。

▲燈光散發柔和的光芒，與花海交織成夢幻氛圍。



高灘處表示，「花繪三重奏」白天是花海，夜晚是光雕，展期自12月14日展覽至2025年1月12日，光雕點燈時間從下午5點半開始。展覽期間官方Facebook「新北水漾」將推出「花語傳情•幸福定格」抽獎活動，民眾可至現場拍下最愛的花卉美照，寫下祝福或情意，將照片與文字上傳至活動粉絲專頁並標記1位朋友，即可參加抽獎活動。

民眾林小姐表示，每到冬季都會帶小朋友來鴨鴨公園看地景藝術及遊戲場放電，這幾天看到公園開始布展，很期待看到花朵盛開的景象；吳先生則是期待跟三五好友晚上到景觀臺觀賞光雕秀，漫步河濱體驗與白天不一樣的氛圍。

高灘處再次邀請闔家大小一同參與走出戶外踏青，感受三重鴨鴨公園的獨特魅力，吸收大自然的芬多精，在欣賞花海的同時，傳遞情感與祝福給親朋好友，留下專屬的冬日回憶。

▲鴨鴨公園位於中興橋旁河濱公園，現場花卉已陸續布置。

▲火焰雞冠等不同花卉為鴨鴨公園換上新妝。