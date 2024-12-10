廉潔治理成效卓越　新北地政局榮獲透明晶質獎殊榮

▲新北市地政業務攸關市民財產權益，透明與信任是地政服務的核心價值。（圖／新北市地政局提供）

記者郭世賢／新北報導

法務部於昨（9日）舉辦「第2屆透明晶質獎」頒獎典禮，新北市政府地政局以機關整體廉政經營成果榮獲特優機關，由地政局副局長徐鳳儀代表接受表揚。徐鳳儀表示，榮獲透明晶質獎不僅是對全體同仁辛勤付出的最高肯定，更是對我們長期致力於推動透明廉潔治理的最佳獎勵。

徐鳳儀指出，地政業務攸關市民財產權益，透明與信任是地政服務的核心價值，新北地政團隊自我要求、不斷精進，以資訊公開為基礎，透過多元管道，讓市民更清楚了解地政業務的運作流程與相關法規，也建置了直覺、易上手的線上查詢系統「新北不動產i-Land（愛連）網」，協助民眾有效掌握地政及房市變動資訊，不但弭平資訊不對等的情形，也讓市民免出門輕鬆辦理相關業務。

在廉政方面，地政局秉持「預防重於查處」的信念，建立完善的內控機制，新北市最大開發案塭仔圳市地重劃工程，就是導入機關採購廉政平臺精神，達到有效防弊、杜絕不當干預，更藉由成立跨局處重劃輔遷小組，提供民眾公開透明資訊及全方位的協助，順利完成輔遷作業，團隊因此榮獲2023年公務人員傑出貢獻獎，成為全國整體開發的新典範。

除了在透明與廉潔方面的堅持不懈，地政局也持續探索行政創新的可能性，積極導入大數據分析、人工智慧等技術，提升地政業務的效率與精準度，例如：以生成式AI技術建置「新北地政智能小客服」，集結民眾最想瞭解、最常詢問的QA，滿足民眾知的權益，服務再升級。

此外，地政局積極推動各項產官學的跨域合作，除協同府內工務局、都更處等機關，縮短民眾申辦作業流程外，也整合民間產業資源，提升房市資訊透明度，更與台北大學、輔仁大學等大專院校合作，增加青年學子對公共事務的參與程度，讓地政廉能作為向下扎根。

徐鳳儀強調，獲得透明晶質獎的肯定固然令人振奮，展望未來，更是新北地政團隊竭力以赴的開始，地政局將持續落實行政透明、強化跨域合作、完善廉政制度、鼓勵政策創新，為建構「地政便民e世紀、土地開發宜適居」的政策願景持續大步邁進。