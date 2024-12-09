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全國績優社政人員表揚　新北6位脫穎而出獲獎

▲全國績優社政人員表揚　新北6位獲獎。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市社會局潘思羽（中）及泰山區公所林芷懃（右4）獲頒服務績優獎。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024年全國績優社政人員表揚典禮今（9日）於福華國際文教會館舉行，新北市有6位優秀社政人員榮獲表揚，其中新店區公所高曉慧及中和區公所何尤雅獲資深敬業服務獎，社會局陳柏均和潘思羽、八里愛心教養院余虹及泰山區公所林芷懃獲頒服務績優獎。

獲得「資深敬業服務獎」的高曉慧，自1992年即任職於新店區公所，擔任第一線服務人員，幾乎所有的社政業務都經手過，執行職務時，隨時面對四面八方而來的民眾，協助他們釐清想要申請的是什麼樣的福利，接住許多個人及家庭。高曉慧表示，「對我而言，社福工作三十年如一日」，雖任職了30多年，但她真心喜歡這份工作，她也感謝主管和同事夥伴，在遇到不理性民眾及事件時，能互相勉勵支持，讓她保有工作的充實感及服務的熱忱動力。而至今已踏入社政工作服務27年的中和區公所何尤雅則說，「不愧於心，把握當下」，會繼續保有初心為民服務。

▲全國績優社政人員表揚　新北6位獲獎。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市八里愛心教養院余虹（中）獲頒「服務績優獎」，社會局同仁齊聚典禮為她祝賀。

獲頒「服務績優獎」的陳柏均，在新北社會局身心障礙福利科主責身心障礙證明相關表件之辦理及優化申請程序。他在工作中，建立鑑定表影像數位化系統、重新訂定優化轄下公所辦理身心障礙證明核（補、換）發作業及透過與中華郵政簽訂合約，改善新北市身心障礙證明重新鑑定通知作業及換證方式等，落實簡政便民並優化作業流程，提升行政效能。同理身障者家庭、熱心服務的他分享到，曾接獲民眾致電，想為往生父親取得影像作為遺照使用，他花費了許多時間，翻遍檔案櫃、從數萬本鑑定表中找到1張實體照片，一圓家屬之願，這也成為他印象深刻的服務案例。

在新北市立八里愛心教養院服務的余虹，獲頒「服務績優獎」。余虹協助推動新北輔具超音速服務及「新北輔具Easy Go」APP，讓民眾免紙本、免臨櫃，線上24小時隨時受理服務、縮短等待時間，同時達成評估即核定免紙本公文之便，落實優化申請流程、簡政便民，實現智能城市的目標。余虹也是推動「輔具遠距服務」的推手之一，該服務計畫也曾榮獲衛生福利部2021年高齡友善城市無礙獎以及2022年全球智慧城市聯盟GO SMART智慧城市人本特別獎。

社會局長李美珍表示，今年全國績優社政人員表揚共50人，新北市即有6人獲獎，實屬不易。社福工作有賴在一線服務現場的社政人員努力，發揮對弱勢族群的同理心，規劃各項服務方案，感謝每一位社政夥伴，為弱勢民眾打開一盞及時溫暖的光，服務新北每個角落，讓需要幫助的民眾能獲得妥善照顧。

▲全國績優社政人員表揚　新北6位獲獎。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市新店區公所高曉慧（左2）及中和區公所何尤雅（左1）獲「資深敬業服務獎」。

▲全國績優社政人員表揚　新北6位獲獎。（圖／新北市社會局提供）

▲新北社會局陳柏均獲頒「服務績優獎」。

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