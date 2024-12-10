新北客家快閃秀12／14登場　百位學生傳統融合街舞唱跳

▲新北客家快閃秀12月14日登場，自編客語創作歌曲《雨中的你》排練情形。（圖／新北市客家事務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府客家事務局與黎明技術學院合作辦理「113年新北市客家快閃」活動，將於14日於新莊區宏匯廣場1樓生活廣場共舉辦3場客家快閃秀，分別於下午3時30分、5時及晚間6時30分登場，由黎明技術學院表演藝術系100位學生帶來精彩的歌舞表演，歡迎市民朋友共襄盛舉。

新北市客家事務局表示，本次活動在表演曲目的編排上，加強客家音樂元素，除了多首客語流行歌曲搭配街舞表演外，加上演唱自編客語創作歌曲《雨中的你》、自編客語歌曲《來Hakka》唱跳表演，最後呈現客家傳統舞蹈，將東方與西方文化的碰撞，以傳統與創新的舞蹈表演方式展現，必將帶給觀眾耳目一新的體驗。

▲新北市客家快閃活動將展現連串放客、嘻哈客及客女力街舞表演。

客家事務局積極推動青年參與客家活動，長期與大專院校合作，共同推廣客家文化，透過舉辦各項客家藝文表演，培養青年認識客家歷史背景與客家精神，將客家音樂及客家藝術在時代變化下，融入潮流趨勢，以當代方式展現客家文化。「新北市客家快閃」由黎明技術學院表演藝術系100位學生以現代年輕人喜愛的唱跳演出呈現，顛覆客家藝文表演的既有印象，自編客語創作歌曲展現年輕活潑的氣息，街舞與客家音樂相互結合，促進文化多元與創新。

客家歌謠或演出走入社區、走入人群，係文化推廣重要途徑之一，透過青年學子的才藝展現客家文化的美學和底蘊，一方面青年承擔文化傳承重擔，另一方面又讓市民朋有親近客家，甚至可以展現新北市多元文化面貌，可說是三贏局面。

這場結合客家文化與舞蹈的創意演出，勢必為新北市帶來一場難忘的文化交流盛宴。新北市客家局誠摯邀請大家共襄盛舉，一同見證年輕學子如何展現傳統文化的全新風貌！