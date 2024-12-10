台南教師產業工會訪日請公假　教育局否認同意...藍軍喊告

▲台南市議會國民黨團指控，台南市教師產業工會幹部請公假訪日教育局並未同意，涉嫌違法喊提告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教師產業工會爭議不斷？市議會第四屆第七次臨時會10日開幕，會中聚焦『工會幹部減授課會務假』，國民黨團出示基層老師陳情資料，質詢教育局長鄭新輝，為何同意工會幹部請公假訪日？鄭否認同意。

台南市議會國民黨團怒批，台南市教師產業工會幹部，長期假借工會之名，每周上2-4節課，侵犯學生受教權，又拿著教育局同意出訪日本的不實公文請公假，黨團將提告，告教育產業工會涉嫌貪汙、偽造文書及利用職務詐領薪資，以端正官箴！

國民黨團市議員蔡育輝、林燕祝、林美燕、王家貞、李中岑、蔡宗豪、尤榮智指出，國民黨團強力監督市政的形象深受市民肯定，因此黨團不斷接獲基層教師陳情，台南市教師產業工會長期假借工會之名，行不上課之實，請會務假的名目琳瑯滿目，寫著處理會務，但人事時地交代不清，更有跟會務無關的看電影、外縣市交流，老師這些行為合理嗎？工作紀要上還大喇喇地印著『資料僅供貴校查核之用，如有外流本會將依法追究相關人員責任』，學校不但不解除會務假約定，還在工會的壓力下被迫同意，真的讓人遺憾。

國民黨團議員表示，引起各界側目的就是，教育產業工會2024年，以觀摩日本推動跨校研究會經驗、激勵共同體學校、促進教學改革、翻轉課堂教學等為由，舉辦年度學習共同體日本教育參訪活動，實施計畫上寫明，教育局是指導單位，教育局同意核予本案參訪人員，參訪期間及成果發表會公假』(課務派代)，教育產業工會還發函公文，給參訪人員所屬學校，教育參訪活動請惠予公假登記。

國民黨團議員出示台南市教育局公文，教育局強調日本教育參訪活動，未經教育局核准，教育局也非指導單位，另外請假老師參訪期間所遺課務而支給代理薪給或代課鐘點費是自理，議員們詢問教育局長鄭新輝，鄭局長也說，教育局沒有同意教師工會幹部訪日可以請公假，既然教育局不是指導單位也沒有同意公假，教育產業工會怎可偽造文書和詐領薪資？

國民黨團怒批，台南市教育產業工會拿著教育部函示說，每周可上2-4節課，理事長等人月薪更高達8萬8千元，引起基層老師長期不滿，監察院早就糾正，教育部函違反法律保留原則，今年教育產業工會訪日活動，陳葦芸理事長等人，使用詐術及虛偽不實之教育局指導參訪計畫，向所屬學校申請公假，使校長陷於錯誤而核假，相關教師工會幹部，涉嫌共同觸犯貪污治罪條例之，利用職務上之機會詐取財物罪及刑法偽造文書罪、普通詐欺罪等罪嫌，國民黨團將依法提出告發，以正官箴。

主席邱莉莉議長也在會中作出決議，請教育局要求教師工會，請假資料須具體說明，並在7月31日前，研討修正120個小時的會務假。

針對台南市教育產業工會未提供具體明確的工會會務公假之佐證資料一案，教育局表示，依工會法第36條、勞工請假規則第10條及教育局2019年7月30日函文，已明確規範工會之理事、監事在工作時間內有辦理會務之必要，工會得與學校（雇主）約定，由雇主給予一定時數之公假，且上開人員辦理請假手續時，雇主得要求勞工提出有關證明文件，如學校或學校之主管機關向工會索取會務給假相關資料時，工會應配合提供相關佐證文件，以利落實監督機制。

台南市副市長葉澤山表示，將請教育產業工會針對會務處理案件，提供具體的量化資料，並配合提供學校查核所需內容，也請學校務必落實事後查核的工作，建立查核的一致標準機制，若有違反相關規定也應依法處置。

教育局表示，因應今年議員於議會第4屆第4次定期會質詢事項，教育局2次函文學校轉請工會及其幹部，提供會務假及執行紀錄相關佐證資料，因工會所提供之資料仍不足以查核，故11月21日再由學校第3次函文，要求再提供具體明確佐證資料，包括理監事會議紀錄應至少包含時間、地點、出席人員、案由及散會時間等；及處理日常會務之佐證資料（如工作紀要等），應至少包含時間、地點及所處理事務等內容。雖工會已於11月25日將資料補送至校，目前陸續查核中，如資料有不充足部分，仍請工會配合提供；市府於12月5日亦已邀集工會、校長及家長團體討論，未來亦將持續溝通。

教育局也說，蔡育輝議員質詢所提及有7名工會成員應日本學習共同體研究會之邀，以公假登記出國一節，係由學校依教師請假規則第4條第1項第9款核予公假。有關議員質詢所附資料疑有涉及不實情形，教育局將另行查處。

