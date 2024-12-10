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豔驚四座　台南蘭花火鶴花首度參展東京國際花道博覽會　

▲黃偉哲市長和首相夫人（左一）共同頒發給抽到三天二夜2人行大獎的幸運得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲市長和首相夫人（左一）共同頒發給抽到三天二夜2人行大獎的幸運得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲市長於10日率團參加東京花道博覽會(Ikebana International Fair) ，此活動是由擔任名譽總裁日本皇室高円宮久子妃殿下發起，今年台南以文旦柚加工品、花卉、農特產品為主題首次參展，在活動中推廣台南物產。

▲黃偉哲市長和首相夫人（左一）共同頒發給抽到三天二夜2人行大獎的幸運得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃市長致贈紀念品給首相夫人。

首次率團參展的黃偉哲市長獲安排上台頒發第二大獎－東京台南三天二夜2人行機票及五星級住宿券，帶動活動高潮。會場所採用的花卉也充滿濃濃的「台南味」，從午宴桌花、現場的佈置，均看得到台南蝴蝶蘭及火鶴花，台南V3品種等蝴蝶蘭、色彩繽紛奔放的火鶴花驚艷全場。

▲黃偉哲市長和首相夫人（左一）共同頒發給抽到三天二夜2人行大獎的幸運得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲花道博覽會的臺南攤位也介紹農特產加工品。

▲黃偉哲市長和首相夫人（左一）共同頒發給抽到三天二夜2人行大獎的幸運得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲黃偉哲市長和首相夫人（左一）共同頒發給抽到三天二夜2人行大獎的幸運得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次花道國際博覽會重量級嘉賓雲集，包含日本首相石破茂夫人、37國大使館及大使、大使夫人、日本31花道流派家元、各界團體，齊聚在日本東京Royal Park Hotel Tokyo 舉辦花藝展覽及各國特色產品市集慈善義賣活動。

▲黃偉哲市長和首相夫人（左一）共同頒發給抽到三天二夜2人行大獎的幸運得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南攤位上不但有色彩繽紛的花卉吸睛，台南物產文旦、芒果、鳳梨、蕎麥等農產加工品都大受歡迎。此外，黃市長也把握機會積極與當地業者洽商，並參訪日本大型連鎖量販店通路，為日後台南農產、花卉銷日搶攻商機，並宣傳2025年亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展。

▲黃偉哲市長和首相夫人（左一）共同頒發給抽到三天二夜2人行大獎的幸運得主。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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