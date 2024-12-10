台東暖心爸載7孩上學…遭迴轉車撞破頭身亡！女師免囚原因曝

記者黃資真／台東報導

台東縣台東市臨海路二段、成都南路427巷路口去年10月發生一起重大車禍，46歲池姓男子開廂型車載著6名高中生、1名國中生至知本地區上學，行經該路口時與迴轉的轎車相撞，造成池男當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治。台東地院考量雙方都有肇責，且肇事駕駛方姓女子與被害者皆達成和解，依過失致死罪處5月，緩刑2年。

▲池姓男子開車載7名中學生上學，遭迴轉女教師衝撞，傷重不治。（圖／資料照，下同）

回顧此案，廂型車上的6名國中生、1名高中生皆是知本地區學生，由於學校距離市區路程約20公里，為了讓孩子安全上學，加上省時省錢，家長們協調由池姓父親駕駛租賃廂型車接送7孩上下學，裡面也包括池男的兒子。

2023年10月26日上午6時57分，教師方女駕駛轎車沿臨海路二段行駛，行經與成都南路427巷之閃光黃燈交岔路口欲左轉，對向池男見狀連忙往右偏移，但已來不及，左前車頭遭猛力衝撞，再失控撞破一旁磚牆。

坐在駕駛座的池男因首當其衝，受有頭部外傷顱骨破裂併腦迸裂，當場失去生命跡象，送往台東馬偕醫院搶救後仍於上午7時55分不幸宣告不治；7名學生中池男兒子傷勢較重，受有頭部其他部位鈍傷、前胸壁挫傷及其他身體損傷之傷害，另6名學生也都受傷，送醫救治皆無生命危險。

檢方調查，方女轉彎時未禮讓直行車，池男超過速限70公里行駛，且行經路口應減速接近，雙方都有過失，仍依過失致死罪將方女起訴。

台東地院法官考量方女犯罪後坦承犯行，態度亦佳，與被害者家屬達成調解、履行完畢，及死者池男過失行為同為本件交通事故之肇事原因，依過失致死罪處5月，得易科罰金，緩刑2年，判決確定日起1年內，接受3場次法治教育課程，緩刑期間付保護管束。全案可上訴。