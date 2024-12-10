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2024第六屆「創業歸故里」　雲林回鄉之路創歷年競賽佳績

▲由數位發展部數位產業署舉辦之「第六屆創業歸故里競賽」，今年為第3次由雲林團隊摘下冠軍，計有4家雲林團隊獲獎(1冠1亞1季軍1服務推廣獎)也創下歷年最佳競賽佳績。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲由數位發展部數位產業署舉辦之「第六屆創業歸故里競賽」，今年為第3次由雲林團隊摘下冠軍，計有4家雲林團隊獲獎(1冠1亞1季軍1服務推廣獎)也創下歷年最佳競賽佳績。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

數位發展部數位產業署舉辦「第六屆創業歸故里競賽」，攜手全台縣市辦理第6屆「創業歸故里競賽」，共吸引283組提案團隊參與。雲林縣場域團隊由「豐漁水產」摘下故里金讚獎肯定、「宏昇芽菜」獲數位革新獎殊榮、「柏香肉品」獲場域實踐獎和「土地工工」榮獲服務推廣獎，也創下歷年最佳競賽佳績。

▲由數位發展部數位產業署舉辦之「第六屆創業歸故里競賽」，今年為第3次由雲林團隊摘下冠軍，計有4家雲林團隊獲獎(1冠1亞1季軍1服務推廣獎)也創下歷年最佳競賽佳績。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「豐漁水產」摘下故里金讚獎(冠軍)肯定。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣政府廣邀新創團隊返鄉發展設立公司，邀請在地業師攜手合作。在為期近1年的競賽期間，透過數產署「創業歸故里競賽」平台輔導和協助新創團隊與企業、創育機構或技術合作夥伴進行資源串接，加速新創團隊計畫落地。

▲由數位發展部數位產業署舉辦之「第六屆創業歸故里競賽」，今年為第3次由雲林團隊摘下冠軍，計有4家雲林團隊獲獎(1冠1亞1季軍1服務推廣獎)也創下歷年最佳競賽佳績。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「宏昇芽菜」獲數位革新獎(亞軍)殊榮。（圖／記者王悉宇翻攝）

期間舉辦「歸故里同學會」、「媒合交流會」等活動，經由說明介紹、案例展示、經驗分享交流等活動，讓更多人共同看見新創團隊從照顧故鄉出發，結合科技導入在地場域，利用創新技術幫助解決在地議題，在傳統文化或是既有基礎上進行創新突破，促進地方經濟的數位轉型，進一步協助改變台灣偏鄉及發展不均衡困境。

▲由數位發展部數位產業署舉辦之「第六屆創業歸故里競賽」，今年為第3次由雲林團隊摘下冠軍，計有4家雲林團隊獲獎(1冠1亞1季軍1服務推廣獎)也創下歷年最佳競賽佳績。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「柏香肉品」獲場域實踐獎(季軍)殊榮。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣政府農業處魏勝德處長表示，感謝所有投入競賽的雲林團隊，在農產業勞動力老化結構、氣候變遷下的異常和天氣事件極端頻繁發生的現今，雲林的參賽團隊結合科技導入在地場域，利用創新技術幫助解決在地議題，在傳統文化進行創新突破，展示地方經濟的永續發展解方。

豐漁水產養殖創辦人許宏德為了解決父執輩遭遇到的養殖困境，結合自身曾任職於漢翔航空的工作經歷與專業所長，研發「智慧化無人養殖飼料船」，透過手機App規劃船的餵養路徑，搭配AI技術結合雷射雷達、圖像等傳感資訊及運動控制演算法，每人每天僅可以餵養約2甲面積，大幅增加單位人力的產出，提升養殖效率外，亦能降低在投放生石灰的危險。

▲由數位發展部數位產業署舉辦之「第六屆創業歸故里競賽」，今年為第3次由雲林團隊摘下冠軍，計有4家雲林團隊獲獎(1冠1亞1季軍1服務推廣獎)也創下歷年最佳競賽佳績。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「土地工工」提案計畫不僅提升在地經濟發展，還促進環境復甦與社會參與，實現社會共榮，該計畫在創業歸故里「Demo Show媒合交流會」中大放異彩，榮獲「魅力新星獎」。（圖／記者王悉宇翻攝）

宏昇芽菜創辦人洪正欣是芽菜產業的第三代經營者，為改變傳統豆芽菜的品質與形象以延續家族70年芽菜事業，賣房貸款建廠，建置標準自動化流程，讓豆芽菜生產乾淨又透明，引進有機農法，透明、嚴謹的過程帶來通路，擴大市場覆蓋率及國產大豆的使用，曾於第九屆科技農企業菁創獎中榮獲「科技應用」類獎項，證明其在智慧農業領域的卓越表現。

柏香肉品有限公司團隊主持人陳柏吟家族經營畜牧業，接手家族的養豬場，親自學習照顧豬隻，並到畜產試驗所上課提升專業知識。從99%育成率推進至99.9%育成率，在人力資源效率上提升48倍、廢水處理良率增加近1倍、結合光電效益提供穩定現金流等等成效指標，運用智慧科技開創雲林畜牧新紀元。「農場晃晃」品牌已獲市場認可擦亮「雲林是農業寶地」的招牌，實現農業永續經營。

▲由數位發展部數位產業署舉辦之「第六屆創業歸故里競賽」，今年為第3次由雲林團隊摘下冠軍，計有4家雲林團隊獲獎(1冠1亞1季軍1服務推廣獎)也創下歷年最佳競賽佳績。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「東遠糧業股份有限公司」提出「科技導入旱稻種植之加值應用」計畫，為雲林水稻尋求永續農業的解方。。（圖／記者王悉宇翻攝）

「土地工工」為由點點善有限公司推出的提案計畫，結合踏踏休閒文創有限公司、滾動綠自然科技股份公司，好好一起有限公司，透過種植高經濟作物並加工農創商品，免費提供給罕見疾病「泡泡龍」病友，作為傷口敷料使用，該提案計畫不僅提升在地經濟發展，還促進環境復甦與社會參與，實現社會共榮，該計畫在創業歸故里「Demo Show媒合交流會」中大放異彩，榮獲「魅力新星獎」。

李尚謙於2022年創立「東遠糧業股份有限公司」，考量雲林縣為全國水稻面積之冠，近年水稻種植面臨極端天氣、病蟲害多、降雨不均導致地區性缺水情況、水稻種植需用水量高，爰提出「科技導入旱稻種植之加值應用」計畫。計畫成果為稻作產量增高、品質優良，並且減少碳排放量、減少用水量、減少肥料施用量帶來更高的經濟收益，為雲林水稻尋求永續農業的解方。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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