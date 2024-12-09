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2024縣市幸福指數調查結果出爐　雲林施政滿意度躍升全國第四

▲「2024縣市幸福指數大調查」雲林縣在「地方政府施政滿意度」拿下全國第四名。（圖／記者王悉宇翻攝）

「2024縣市幸福指數大調查」雲林縣在「地方政府施政滿意度」拿下全國第四名。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

「2024縣市幸福指數大調查」結果出爐，雲林縣在「地方政府施政滿意度」拿下全國第四名，縣長張麗善感謝雲林縣政府團隊的努力以及雲林鄉親給她滿滿的支持，在施政滿意度上拿到好成績，讓她有更多力量往前走，為雲林鄉親打造幸福宜居的環境。

縣長張麗善指出，雲林縣是一個高齡化也是少子化的縣市，為此今年縣府透過萬寶龍計畫斥資6億催生，到上個月底出生數已達6164人，我們也請幼兒園鼓勵學生家長生小孩，希望大家一起從源頭開始讓台灣出生率提升，解決少子化帶來的衝擊。

張麗善表示，希望能讓雲林脫離貧窮、脫胎換骨，所以積極擘劃九大產業園區，大家都知道一個產業園區的規劃，行政程序非常繁複，在任內可能無法開花結果，但是如果沒有開始，絕對不會有成果，所以她自許為一個種樹的人，希望創造更多就業機會，讓雲林縣的孩子不要再外漂，可以留在家鄉工作，照顧父母，享受天倫之樂。

張麗善提到，雲林縣這幾年變得很不一樣，以前大家都說雲林縣是文化沙漠、不好玩、很無聊，但觀光人次從剛上任時的700多萬人次，到去年已經達到1970多萬人次，今年有機會突破2000萬人；這幾年雲林也朝向農工商科技城邁進，今年首度參加國際智慧城市ICF評選 ，全世界有450幾個城市參加，雲林縣在3月份獲選為「全球21大智慧城市」（The SMART 21），6月進一步躋身「全球7大智慧城市」（The TOP 7），是亞洲唯一入選城市。

張麗善強調，每個縣市有不同的條件與資源，只要願意認真努力的經營，民眾都會感受得到，很高興能在施政滿意度上拿到好成績，未來她與縣府團隊會繼續努力，提升縣民的幸福感。今年「地方政府施政滿意度」達到77.8%，為全國第四名，較去年進步一名，滿意度進步3.9%。

▲「2024縣市幸福指數大調查」雲林縣在「地方政府施政滿意度」拿下全國第四名。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「2024縣市幸福指數大調查」雲林縣在「地方政府施政滿意度」拿下全國第四名。（圖／記者王悉宇翻攝）

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