斗南警分局舊廳舍變身古蹟餐廳　打造文化新地標

▲縣定古蹟斗南分局舊辦公廳舍活化華麗轉型古蹟餐廳，未來將結合藝文展覽、餐飲及體驗活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

縣定古蹟斗南分局舊辦公廳舍活化華麗轉型古蹟餐廳，今（10）日由縣長張麗善、議長黃凱等人剪綵開幕；縣長張麗善表示，斗南分局舊辦公廳舍未來將結合藝文展覽、餐飲及體驗活動，歡迎大家感受古蹟的美麗與歷史魅力，同時品嘗雲林在地優質食材烹調的美食。

▲斗南分局舊辦公廳舍，興建於 1930 年(昭和 5 年)，前身是「台南州斗六郡斗南警察官吏派出所」。（圖／記者王悉宇攝）

文化觀光處處長陳璧君說明，斗南分局舊辦公廳舍，興建於 1930 年(昭和 5 年)，前身是「台南州斗六郡斗南警察官吏派出所」，於1940年(昭和15年) 在派出所旁增建了保甲事務所，1950年後陸續增建三組(刑事組)、拘留所、消防隊等建築，座落形成迴廊中庭空間形式的辦公廳舍，在日式建築中是相當少見且珍貴的建築群。

▲座落形成迴廊中庭空間形式的辦公廳舍，在日式建築中是相當少見且珍貴的建築群。（圖／記者王悉宇攝）

張麗善表示，雲林縣有非常多的古蹟與歷史建物。縣府與縣議會均非常重視歷史資產修復活化工作，爭取中央經費或由縣府自編預算，展開修復工程，除了已經完成的文化資產，目前至少還有15件古蹟或歷史建物預估在這一、二年內完成修復。

▲座落形成迴廊中庭空間形式的辦公廳舍，在日式建築中是相當少見且珍貴的建築群。（圖／記者王悉宇攝）

雲林縣議長黃凱表示，文化資產保存工作非常重要，議會會全力支持縣府推動古蹟與歷史建築修復活化，讓雲林縣有不一樣的面貌，呈現給國人。斗南舊分局變身古蹟餐廳讓他非常佩服，感謝縣府與施財源董事長注入心血，帶動斗南鎮發展。

▲配合開幕即日起至2025年3月15日特別規劃「台灣貨幣史收藏展」，展示包括荷蘭、鄭氏與清領時期；日治時期與民國時期貨幣。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣府於2023年6月與斗南在地優質廠商「東豪冷凍食品公司」簽約委託經營，以「榕苑」為品牌名稱對外營運，為古蹟注入新風華。董事長施財源表示，配合開幕即日起至2025年3月15日特別規劃「台灣貨幣史收藏展」，展示包括荷蘭、鄭氏與清領時期；日治時期與民國時期貨幣，透過錢幣重現當時的經濟變遷，為早期台灣人民生活增添歷史的深度與溫度。

▲配合開幕即日起至2025年3月15日特別規劃「台灣貨幣史收藏展」，展示包括荷蘭、鄭氏與清領時期；日治時期與民國時期貨幣。（圖／記者王悉宇翻攝）