台塑企業攜傳統戲曲入雲二監　助收容人感悟孝道與家庭包容

▲台塑企業與昇平五洲園布袋戲劇團合作展演，為收容人帶來心靈上的滋養與正向的啟發。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

台塑企業與昇平五洲園布袋戲劇團合作，昨（9）日為雲林第二監獄收容人演出一場精彩的《小哪吒大鬧東海》。展演不僅詮釋傳統布袋戲的魅力，也傳遞出孝道與家庭和解的深刻寓意，為收容人帶來心靈上的滋養與正向的啟發。

《小哪吒大鬧東海》除了有動感十足的冒險，更深刻闡釋「孝道」的寓意。劇中，哪吒與父親李靖的關係經歷了劇烈的衝突，當哪吒與東海龍王對峙並堅持自己的立場時，李靖作為父親面臨兩難抉擇。最終在師父太乙真人的啟發下，父子情感與和解，彰顯了孝道的價值，並傳遞了家庭之間應該有的理解與包容。激發收容人在生活中學會包容與關愛他人，尤其是對家人不離不棄的感謝。

雲林第二監獄表示，台塑企業長期致力於履行企業社會責任，積極投入社會關懷，此次與昇平五洲園合作藉由藝術的力量傳遞正向能量，通過富有教育意義的傳統戲曲演出，不僅讓收容人們感受到社會的關懷，也希望他們能從戲劇中理解家庭和睦與孝道的重要性，這樣的情感教育能幫助收容人在困難中重新找到前行的力量，並對未來充滿希望，從而感受到來自社會的溫暖與支持。

▲雲林第二監獄頒發感謝狀予台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑。（圖／記者王悉宇翻攝）