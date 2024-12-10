雲林移民署攜手文觀處推廣東南亞語言文化

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手雲林縣府文觀處圖書館資訊科，共同舉辦「多元文化課程－東南亞語言交換咖啡館」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手雲林縣府文觀處圖書館資訊科，共同舉辦「多元文化課程－東南亞語言交換咖啡館」，帶領社區民眾在輕鬆的氛圍中學習東南亞語言。現場佈置東南亞傳統文物、品嚐東南亞特色小點心彷彿置身異國，沈浸式三觀感受到文化、歷史與風俗民情的體驗。

活動邀請印尼籍陳莎莉與越南籍范氏伶等2位多元文化講師，講解印尼語與越南語常用基本詞彙的正確發音，讓社區民眾學習2國語言常用詞彙，民眾啜飲咖啡、邊看著印尼童玩的進行，體驗穿上印尼傳統沙龍和越南奧黛等傳統特色服飾，在輕鬆的氛圍中，互動交流十分熱絡。

參與民眾余小姐表示，感謝兩位老師的分享及鼓勵，收穫滿滿，也有小朋友表示穿上奧黛的那一刻，彷彿身處越南，真實感受到異國文化之美。文觀處表示，雲林縣公共圖書館現有1萬4456冊東南亞語言及外語書籍提供借閱，歡迎有興趣的民眾踴躍借閱。

雲林縣服務站站主任黃仲傑表示，感謝雲林縣政府文化觀光處協助辦理活動，雲林縣公共圖書館默默耕耘，至今已累積為數眾多的東南亞語言書籍，對於深化多元文化的認識與尊重，十分具有意義，亦彰顯平等對待新住民的精神。

▲「多元文化課程－東南亞語言交換咖啡館」現場佈置東南亞傳統文物、品嚐東南亞特色小點心彷彿置身異國，沈浸式三觀感受到文化、歷史與風俗民情的體驗。（圖／記者王悉宇翻攝）