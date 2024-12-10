永康警瓦解詐團組織　洗錢幣商被裁定羈押

▲台南市警永康分局持台南地院核發之拘票及搜索票，將詐騙集團洗錢林姓幣商逮捕歸案，訊後檢察官向法院聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警永康分局持台南地院核發之拘票及搜索票，將詐騙集團洗錢林姓幣商逮捕歸案，並在其住處內搜索出犯罪不法所得，訊後將林嫌依組織犯罪、洗錢防制法、詐欺罪嫌移送法辦，訊後檢察官向法院聲押獲准。

2024年1月間，永康分局大橋派出所接獲被害人報案稱遭詐新台幣100多萬元，並已查獲其他犯嫌歸案，永康分局成立專案小組持續向上溯源追查，歷經數日調查蒐證及鎖定犯嫌行蹤，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，見時機成熟，持拘票及搜索票兵分兩路將林姓假幣商拘提到案，並於住處搜出犯罪不法所得。

該詐騙集團將收受之被害人現金財物透過指定成員交給林姓假幣商，借由林姓假幣商將現金財物轉換成虛擬貨幣，進而轉向上游進行分贓，林姓幣商將獲取之酬金變換成有價值之貴重商品，全案經檢察官偵訊後聲押獲准，後續將再擴大追查詐騙組織。

永康分局分局長顏勤峰強調打擊詐欺堅決不手軟，呼籲犯罪者切勿投機心存僥倖、以身試法，永康分局對於民眾最為痛恨的詐騙集團持續向上溯源，務求將詐騙集團一網打盡，維護民眾財產安全。