頂級詐團金流殺手淪被告！陳梅慧熱心助攻男友破案　專家曝關鍵

▲首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡。（圖／翻攝自臉書、記者沈繼昌攝）



記者白珈陽、黃資真／台中報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因協助刑事局偵查員謝姓男友調查洗錢，握有數十筆被害人資料，以個資法被告身分被檢方約談，結果卻在結束返家途中遇死劫。為何熱心協助破案的「詐團金流殺手」成為被告？關鍵就在男友有沒有向上呈報。

據了解，台中地檢署偵辦虛擬貨幣「王牌交易所」開發的「阿福錢包」詐騙洗錢330億元案，專案小組在洗錢共犯的雲端資料夾中，發現數十筆詐騙案件完整被害人警詢筆錄，進一步追查發現刑事局科偵隊謝姓偵查員疑將相關被害人資料，交給頂級金融犯罪調查師女友陳梅慧分析、凍結，結果雙雙被檢方約談，複訊後謝男3萬元交保、陳請回。

既然身為擁有虛擬貨幣、區塊鏈洗錢犯罪防治偵查技術，且經常協助檢警破獲著名大案的陳梅慧，親自參與調查此案，勢必也能加快破案速度，為何會淪為違反個資法的被告？

律師透露，一般案子需要請專家調查時，都會向上呈報，但謝男恐怕「便宜行事」，未將請陳梅慧協助的事情秉報長官，導致陳沒有取得正當身分介入案子，成了被告。因此謝男將機密交給陳女，涉犯洩密罪，陳女持有大量被害者資料，違反個資法，檢方為釐清2人是為了私利還是為了公務？遂將2人帶回調查。