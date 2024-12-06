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社會 社會焦點 保障人權

陳梅慧車禍慘死爆陰謀論　高大成：關鍵在是否為「二次撞擊」

▲高大成。（圖／記者白珈陽攝）

▲法醫高大成點出兩大重點，包括要清查司機是否有債務以及毒品問題，另外最重要的就是車禍發生當下是一次高速追撞，或是二次追撞。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭，搭上Uber夜車北返遭遇車禍，撞擊力道之大，讓陳梅慧當場死亡。由於陳梅慧屢屢協助警方破獲重大案件，其中最受矚目的是她曾助警方扣押詐騙集團93億贓款以及協助調查知名的88會館郭哲敏洗錢案等，讓這起死亡車禍陰謀論四起。對此，知名法醫高大成直接點出2大關鍵點，一是Uber駕駛以及後方追撞車輛駕駛，是否有債務與毒品問題；以及車禍發生到底是「一次衝撞」，還是有「二次追撞」。

高大成表示，民主國家鮮少聽到惡意的車禍殺人，在共產國家才比較有可能發生，如果真的發生，通常是策畫成「被自殺」。高大成提到，警方應該追查陳梅慧所搭車輛的司機，以及後方追撞車輛的司機，有無欠債與毒品問題；此外，死因鑑定也相當重要，必須細查陳梅慧身上有無「人為傷勢」。

▲▼ 陳梅慧坐在Uber左後方，遭夾擊慘死。（圖／翻攝自臉書、記者黃宥寧攝）

▲ 陳梅慧遇死亡車禍，整個人遭夾擊慘死。（圖／資料照片）

高大成提到，如果真的是有心人士策畫買兇，以假車禍方式殺人，車輛應該早早就在周邊等待陳梅慧與男友現身，車子或是司機身上裝有GPS，確實鎖定陳梅慧在國道上的位置；其次車禍發生當下，到底是高速一次追撞，或是二次追撞，若是二次追撞，就有很有可能是外界推論的事先策畫的陰謀。

高大成解釋，一般而言發生車禍碰撞後，後車通常就會停下來，如果是二次撞擊、甚至多次撞擊，或是先倒車再撞，那致人於死的意圖就很明顯了。

道上人士則分析，陳梅慧若真的是「蓄意安排的死亡車禍」，就需要「抽生死籤」決定執行者，要有同歸於盡的決心，儘管刑責較其他行兇方式輕微很多，但是卻對於執行者有極大的傷亡風險，所以如果是行兇肇事車禍，有可能價碼至少百萬元起跳，執行者若因此受傷，再依傷勢程度給付後金，若「同歸於盡」則又有一筆死亡安家費，至於若未造成對象死亡，但也夠讓對象傷殘而無法再協助警方，並形成一股威脅的恐懼。

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