慈濟與雲林二監攜手推動心靈成長閱讀寫作　收容人悟：善念度人

▲慈濟傳播人文志業基金會與雲林第二監獄積極推動閱讀與心靈成長的相關活動，吸引監獄多名收容人的積極參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

慈濟傳播人文志業基金會與雲林第二監獄攜手合作，積極推動閱讀與心靈成長的相關活動。其中，特別舉辦了一場以《魔法口罩@未來事件簿》為指定書籍的心得寫作比賽。此書內容生動地講述了十個影響未來的真實故事，深刻地強調了「每個決定都可能對人生造成重大影響」，吸引多名收容人積極參與。

總計有11篇優秀作品脫穎而出，慈濟的代表在頒獎典禮上對所有參賽者表達了讚許與鼓勵，並寄望這類活動能為收容人帶來一絲溫暖與希望，魔法口罩作者，也是慈濟志工林幸惠，鼓勵在場收容人要守護自己的善良與愛心，要將愛與善的觀念傳遞出去；慈濟志工江智超及吳金松，鼓勵收容人要在心中種下善念，當方向對了，「運」與「命」也會改變。

頒獎典禮過程邀請獲獎收容人上台分享心得感想，其中高姓收容人表示，通過書中的故事，讓他學會了自己在面對挫折時，應要保持善念正行；而何姓收容人也表示，經由這本書的閱讀，讓他學到要善念度人，不僅要度現在的自己，未來出監後更要幫助別人度過難關。

雲林第二監獄典獄長林豐材全程參加頒獎典禮，親自頒獎予收容人，並勉勵在場收容人透過心念改變，學習培養正向思考，養成穩定良好的習慣，未來人生就會不一樣。為表達對慈濟長期支持的感謝，雲林第二監獄特別頒發了感謝狀，以表彰其在關心收容人及支持他們重建新生方面的無私奉獻。