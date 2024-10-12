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從犯罪者變送行者！　雲林二監28受刑人考取「喪禮服務」證照

▲雲林第二監獄辦理收容人專案技能檢定學術科測試「丙級喪禮服務」類別，共28學員成為「送行者」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林第二監獄辦理收容人專案技能檢定學術科測試「丙級喪禮服務」類別，共28學員成為「送行者」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

法務部矯正署雲林第二監獄，為協助毒品案受刑人學習一技之長，由台塑企業暨王詹樣公益信託贊助經費成立「喪禮服務班」，讓犯罪者搖身一變成為經濟生產者，順利復歸社會。雲二監於今年9月18、25、26日辦理2024年第3梯次收容人專案技能檢定學術科測試「丙級喪禮服務」類別，共28學員成為「送行者」。

雲二監辦理2024年第3梯次收容人專案技能檢定學術科測試「丙級喪禮服務」類別，報名人數有30名，順利考取證照高達28學員；其中21歲即入監的學員阿凱因毒品相關案件被判刑12年多，訓練時在洗身、穿衣、化妝的過程中，感觸到人生無常，「什麼時候走都說不定，但自己卻選擇在人生最燦爛階段迷失在毒品之中，也傷害家人」。

阿凱分享，在喪禮服務課程中，不只了解到對生命的尊重；也感受家人的不離棄，因此在心中對自己期許，一定會努力改過，不再犯下會讓家人傷心的事。

典獄長林豐材表示，開辦丙級喪禮服務技訓班，除透由對生命學習的過程，深植對生命的尊重，體認凡事勇於面對，才能走出人生低谷外，另一方面以專業技能的培訓，替受刑人找頭路，減輕家裡的經濟負擔。

▲雲林第二監獄辦理收容人專案技能檢定學術科測試「丙級喪禮服務」類別，共28學員成為「送行者」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林第二監獄辦理收容人專案技能檢定學術科測試「丙級喪禮服務」類別，共28學員成為「送行者」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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