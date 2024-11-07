　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

拒毒擁抱未來　獅子會300E-1區深入雲林監獄公益宣導

▲國際獅子會300E-1區邀請法務部矯正署綜合規劃組長，攜手雲林、嘉義、台南的獅友前往雲林第二監獄，進行對在監收容人的反毒公益宣導活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲國際獅子會300E-1區邀請法務部矯正署綜合規劃組長，攜手雲林、嘉義、台南的獅友前往雲林第二監獄，進行對在監收容人的反毒公益宣導活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

國際獅子會300E-1區由總監曾澎英及反毒委員會方璨奕主席帶隊，並邀請法務部矯正署綜合規劃組戴明瑋組長，於11月5日攜手雲林、嘉義、台南的獅友前往雲林第二監獄，展開一場針對在監收容人的反毒公益宣導活動。

通過入監實地參訪、專題講座及獅友們的親身經歷分享等，生動、具體地介紹了毒品對個人、家庭與社會的嚴重危害，此次活動以「獅愛牽起手，反毒不失手」為主題，結合監內反毒海報文康比賽，旨在向收容人宣揚「拒絕毒品，擁抱未來」的理念，並藉此啟發他們重塑自我、遠離毒品，走向更加積極與光明的未來。

▲國際獅子會300E-1區邀請法務部矯正署綜合規劃組長，攜手雲林、嘉義、台南的獅友前往雲林第二監獄，進行對在監收容人的反毒公益宣導活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲國際獅子會300E-1區邀請法務部矯正署綜合規劃組長，攜手雲林、嘉義、台南的獅友前往雲林第二監獄，進行對在監收容人的反毒公益宣導活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

法務部矯正署綜合規劃組戴明瑋組長在活動中指出，反毒工作不僅是單一領域的努力，法務部矯正署針對毒品犯收容人設計許多處遇模式，並結合勞政、社政及衛政等多方領域，希望藉由各種方式讓收容人能夠選擇健康人生，遠離毒品，早日復歸家庭及社會。

曾澎英總監亦表示，未來將繼續深入矯正機構、學校及社區，開展更多形式的反毒宣導活動，藉此降低毒品對社會造成的衝擊，並為建設一個無毒、和諧的社會出一份力。活動中除了反毒宣導外，反毒委員會主席向雲林第二監獄贈送了慰問物資表達關懷與支持，這些物資將用於教化輔導收容人，為他們的重生與改過自新提供實質幫助。

雲林第二監獄表示，在此次的公益活動，不僅讓收容人深刻了解毒品的危害，更進一步強化了獅子會對公益事業的承諾與實踐，相信在獅友們持續的努力下，反毒運動將能夠注入更多正能量，幫助更多人走出毒品的陰霾，擁抱更加美好的未來。

▲國際獅子會300E-1區邀請法務部矯正署綜合規劃組長，攜手雲林、嘉義、台南的獅友前往雲林第二監獄，進行對在監收容人的反毒公益宣導活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲通過入監實地參訪、專題講座及獅友們的親身經歷分享等，生動、具體地介紹了毒品對個人、家庭與社會的嚴重危害。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►2024雲林文創週暨雲創點睛精品認證　展現雲林物產與品牌獨特性

►雲林榮獲ICF全球7大智慧城市　縣長張麗善赴西班牙領獎

►虎尾水溝1年清出15.12噸淤泥「赫見板模」　780萬購大型清溝車

►台積電攜手雲科大育才　日本埼玉女學生來台追夢投身半導體

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
禾馨美女醫手術疏失釀死　賠千萬獲緩刑5年
銀杏環流雨彈炸到明天！　下周一恐有新颱風生成
台灣老董一口氣捐200輛車！　送往烏克蘭
校唱小天后被拍巷內激吻　親口認愛了
快訊／高捷驚傳婦人落軌卡車底　右手慘斷肢
快訊／美兒少猥褻犯潛台37天找到了
不准色色！川普上任「色情產業」恐終結　AV女星揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中國企業將被川普開徵60％關稅？　陳亭妃要求加強企業競爭力

拒毒擁抱未來　獅子會300E-1區深入雲林監獄公益宣導

汲取城市規劃共融經驗　張麗善率隊拜會巴塞隆納大都會管理局

台南做工行善　榮獲第七屆「政府服務獎」肯定

哈赫拿爾森林秘境被網友嘲諷為惡犬公園　黃偉哲允諾速改善

雲林友好城市再+1　韓國大邱廣域市達城郡郡守率團簽署MOU

法務部長鄭銘謙參加犯保屏東分會揭牌　憶擔任檢察官首站在屏檢

金城鎮區段徵收工程惹民怨　「揚塵飛揚」住戶氣炸：掃不完

「勞資雙贏利潤分享」　台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

對環境犯罪零容忍　跨縣市合作攔查非法棄置

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

中國企業將被川普開徵60％關稅？　陳亭妃要求加強企業競爭力

拒毒擁抱未來　獅子會300E-1區深入雲林監獄公益宣導

汲取城市規劃共融經驗　張麗善率隊拜會巴塞隆納大都會管理局

台南做工行善　榮獲第七屆「政府服務獎」肯定

哈赫拿爾森林秘境被網友嘲諷為惡犬公園　黃偉哲允諾速改善

雲林友好城市再+1　韓國大邱廣域市達城郡郡守率團簽署MOU

法務部長鄭銘謙參加犯保屏東分會揭牌　憶擔任檢察官首站在屏檢

金城鎮區段徵收工程惹民怨　「揚塵飛揚」住戶氣炸：掃不完

「勞資雙贏利潤分享」　台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

對環境犯罪零容忍　跨縣市合作攔查非法棄置

遭綠議員批擁豪宅「應限期搬出官舍」！蔣萬安回擊：名下無房產

騎士遇行車糾紛！　竟遇男駕駛秀「國安調查證」耍官威

簡嫚書難得露性感「胖5公斤」身材更滿意！　隔10年才健檢驚現問題

今年索賠案件增加　明年各船東互保協會費率調高4-6.5%

北市進出口公會聯手亞馬遜全球開店　發布2024跨境電商焦點報告

2024世界12強棒球熱身賽桃園開打　中華隊迎 樂天桃猿+中信兄弟

陽明文化基金會與海洋大學、鴻海科技　推廣海洋環境保護及教育

《擅長捉弄人的高木同學》真人版電影　相隔10年再續最純粹的青春愛戀

禾馨新生婦幼出人命！刺穿子宮害失血亡　美女醫賠千萬獲緩刑5年

改寫美國未來？　川普大勝賀錦麗的震撼結局！

哥哥問「你愛不愛我？」　弟猛搖頭讓他失望大吼

地方熱門新聞

台中女大生騎車「2分鐘慘吞6罰單」　爸氣到砸毀機車！警方發聲了

淡水邁向20萬人里程小鎮長為大城

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

桃園南洋美食節創異市集11/9-10登場

1年清出15.12噸淤泥　虎尾購大型清溝車

金城鎮區段徵收工程「揚塵飛揚」　住戶氣炸：掃不完

快訊／台南仁德區中山路民宅火警濃煙竄出

2童舉手過斑馬線！駕駛不停加速過彎

「南州迎王」11/13~18舉行　東港警勘察遶境交通

台南佳里警 2日內連阻3起詐騙驚險守住672萬

南消四大隊與中信科技大學聯合組訓演練

盧崑福批地政局未訂自辦重劃區收費辦法稅收不足拿罰單來補

記錯機車停放位置！40歲男「以為遭竊」急報案

台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

更多熱門

相關新聞

東森自然美攜手北醫　力挺遠距醫療

東森自然美攜手北醫　力挺遠距醫療

東森集團長期投入公益行善，不間斷地關懷社會並實際行動支持弱勢。秉持著社會責任與企業良知，東森自然美再次展現了其對公益事業的深厚承諾，特別捐助臺北醫學大學附設醫院100萬元，以資助其「遠距醫療中心及遠距服務2.0計劃基金」，期望能為老年化社會與慢性病患的遠距醫療需求貢獻一己之力

正能量阿凱巡迴校園分享更生之路

正能量阿凱巡迴校園分享更生之路

皇普建設捐獎學金支持中大管院

皇普建設捐獎學金支持中大管院

嘉藥「捐書‧送愛到偏鄉」10年公益不間斷

嘉藥「捐書‧送愛到偏鄉」10年公益不間斷

世界先進運動會慶成立30年　 員工每人發1萬獎金

世界先進運動會慶成立30年　 員工每人發1萬獎金

關鍵字：

反毒公益獅子會雲林第二監獄宣導

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

超正英文老師跳三振舞　4hrs破10萬觀看狂喊香

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面