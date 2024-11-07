拒毒擁抱未來　獅子會300E-1區深入雲林監獄公益宣導

▲國際獅子會300E-1區邀請法務部矯正署綜合規劃組長，攜手雲林、嘉義、台南的獅友前往雲林第二監獄，進行對在監收容人的反毒公益宣導活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

國際獅子會300E-1區由總監曾澎英及反毒委員會方璨奕主席帶隊，並邀請法務部矯正署綜合規劃組戴明瑋組長，於11月5日攜手雲林、嘉義、台南的獅友前往雲林第二監獄，展開一場針對在監收容人的反毒公益宣導活動。

通過入監實地參訪、專題講座及獅友們的親身經歷分享等，生動、具體地介紹了毒品對個人、家庭與社會的嚴重危害，此次活動以「獅愛牽起手，反毒不失手」為主題，結合監內反毒海報文康比賽，旨在向收容人宣揚「拒絕毒品，擁抱未來」的理念，並藉此啟發他們重塑自我、遠離毒品，走向更加積極與光明的未來。

▲國際獅子會300E-1區邀請法務部矯正署綜合規劃組長，攜手雲林、嘉義、台南的獅友前往雲林第二監獄，進行對在監收容人的反毒公益宣導活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

法務部矯正署綜合規劃組戴明瑋組長在活動中指出，反毒工作不僅是單一領域的努力，法務部矯正署針對毒品犯收容人設計許多處遇模式，並結合勞政、社政及衛政等多方領域，希望藉由各種方式讓收容人能夠選擇健康人生，遠離毒品，早日復歸家庭及社會。

曾澎英總監亦表示，未來將繼續深入矯正機構、學校及社區，開展更多形式的反毒宣導活動，藉此降低毒品對社會造成的衝擊，並為建設一個無毒、和諧的社會出一份力。活動中除了反毒宣導外，反毒委員會主席向雲林第二監獄贈送了慰問物資表達關懷與支持，這些物資將用於教化輔導收容人，為他們的重生與改過自新提供實質幫助。

雲林第二監獄表示，在此次的公益活動，不僅讓收容人深刻了解毒品的危害，更進一步強化了獅子會對公益事業的承諾與實踐，相信在獅友們持續的努力下，反毒運動將能夠注入更多正能量，幫助更多人走出毒品的陰霾，擁抱更加美好的未來。

▲通過入監實地參訪、專題講座及獅友們的親身經歷分享等，生動、具體地介紹了毒品對個人、家庭與社會的嚴重危害。（圖／記者王悉宇翻攝）