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台化、南亞及台塑在地回饋　孫翠鳳領銜演出「劍神呂洞賓」

▲▼ 台化、南亞及台塑公司聯合贊助明華園戲劇總團公演暨廠鄉一家親活動 。（圖／台塑企業提供）

▲▼ 台化、南亞及台塑公司聯合贊助明華園戲劇總團公演暨廠鄉一家親活動 。（圖／台塑企業提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台塑企業為發揚台灣傳統藝術及本土特色文化，自2011年起，已連續13年累計投入逾億元贊助歌仔戲、兒童劇團、布袋戲等文化藝術團體下鄉至全台各地演出，截至2023年已演出389場，累計觀賞人次超過38萬人，廣受國人好評與肯定，讓傳統藝術文化得以薪火相傳。

▲▼ 台化、南亞及台塑公司聯合贊助明華園戲劇總團公演暨廠鄉一家親活動 。（圖／台塑企業提供）

台化、南亞及台塑公司聯合贊助下，第11度邀請無敵小生孫翠鳳率領之國際知名歌仔戲表演團隊「明華園戲劇總團」來嘉義演出，20日晚間於新港鄉公所旁停車場熱鬧開鑼公演，除了戲劇演出外，台化公司新港廠當日下午6時同步邀請嘉義縣弱勢團體舉辦公益義賣、青銀創藝市集、在地農產品推廣、台塑企業產品介紹及捐發票做愛心等活動，募得發票將全數捐贈「新港扶緣服務協會」。

▲▼ 台化、南亞及台塑公司聯合贊助明華園戲劇總團公演暨廠鄉一家親活動 。（圖／台塑企業提供）

台塑企業已於新港鄉設廠37年，創造在地大量就業機會，並秉持「取之社會，用之社會」的宗旨持續投入社會公益活動，致力社會均衡和諧發展的理念，達成與環境生態平衡發展永續經營的目標，同時也長期回饋地方，尤其921地震及莫拉克風災後，幫忙新港鄉就參與興建新港國中、月眉、文昌國小及鄉立托兒所計4所學校，經費2.1億元，提供學子一個安全舒適的學習空間，且為支持嘉義縣政府「食安永在」的施政願景，台塑企業捐資3億元興建「永在食安大樓」，並於2018年10月17日舉辦落成捐交典禮，由嘉義縣政府經管營運，共同守護民眾食的安全。

▲▼ 台化、南亞及台塑公司聯合贊助明華園戲劇總團公演暨廠鄉一家親活動 。（圖／台塑企業提供）

明華園戲劇總團吸引超過2,000人來觀賞國家級的演出，新港鄉公所葉孟龍鄉長、嘉義縣議會林秀琴、黃啟豪、陳文忠等議員，以及多位地方人士均特別撥冗出席參加，台化公司李青芬執行副總經理亦率公司主管特別南下共同參與，並將當日活動之義賣所得、募捐超過24,000張之愛心發票，以及公司另捐贈之88,000元，由「新港鄉扶緣服務協會」江澤祥理事長代表弱勢團體受贈，作為關懷社會弱勢經費。

明華園戲劇總團由無敵小生孫翠鳳領銜主演魔幻經典傳奇大戲「劍神呂洞賓」，呂洞賓是大家熟知的八仙傳奇故事，祂在成仙前失去青龍劍，遭遇到困難時產生恐懼迷惘之心，最後克服困難，勇者無懼，藉由戲劇傳達「勇氣才是真正青龍」的精神主軸，向社會大眾傳達正向積極的價值觀，舞台換景、燈光變化節奏流暢，觀眾看得目不暇給，再加上樂團伴奏烘托出驚人氣勢，國家級的戲劇演出，讓嘉義鄉親充分感受傳統藝術之美，渡過幸福歡樂的夜晚。

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