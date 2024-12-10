台彩威力盃少棒賽落幕！台東1分險勝桃園奪冠　抱走百萬獎金

▲台東縣隊以1分險勝桃園，奪下這屆冠軍，抱走一百萬獎金。（圖／花蓮體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第12屆花蓮台彩威力盃少棒賽今天誕生新的冠軍，台東縣睽違六年以「再見接殺」氣走桃園市，抱走一百萬元獎金，地主隊花蓮紅則在季軍賽輸給台北市，屈居第四。主辦單位中午在花蓮縣立棒球場舉辦閉幕式暨頒獎典禮，大家相約明年第十三屆再見。





花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏代表花蓮縣長徐榛蔚出席閉幕典禮，與會包括台灣彩券公司董事長黃志宜、花蓮縣體育會理事長汪錦德、花蓮縣體育會棒球委員會主委曾瑋亮，花蓮縣議員楊華美服務處主任簡子涵、吉安鄉公所鄉長室主任武玉智等多人也到場恭喜得獎球隊。

翁書敏肯定各隊選手在四天賽程的表現，每個人都全力以赴，打出自己最好的成績。她也感謝裁判團的辛苦，對各隊教練、校方對於體育基礎的訓練，以及家長全力支持給予高度肯定。她提到，最要感謝的是「威力叔叔」的愛心，讓孩子們能夠一圓棒球夢想。

黃志宜董事長恭喜晉入四強且獲得名次的四支菁英球隊，他說，這四天比賽帶給各隊選手最難忘的回憶，除了感謝威力叔叔之外，也要謝謝學校師長、教練與家長默默付出並爭取多方資源，讓選手能夠專心練球，就像威力叔叔一樣，小時候喜歡打棒球，但受限於家境不允許，在獲得威力彩之後，慷慨捐出四分之一彩金的一點二億元，藉由全國各隊齊聚花蓮參與比賽，一圓其小時的夢想。

黃志宜再度提到，花蓮台彩威力盃舉辦以來，參與的球員超過三千四百多人，投入國內職棒現役球員有七十人，而在旅日旅美的現役球員裡有十二人曾經參加過台彩威力盃，因此現場的小選手未來都有機會加入職棒或到國外發展，希望大家持續努力，在棒球體壇上為自己打出最好的成績。

▲花蓮紅潘柏君個人以三支「紅不讓」獲得全壘打獎的肯定。

睽違六年第四度拿到冠軍的台東縣，以2比1險勝桃園市，獲得最高獎金一百萬元及象徵榮耀的冠軍旗。紅葉國小校長方穎豐以領隊身分對於選手的表現給予高度肯定，對於在冠軍戰裡推出先發投手黃品澤以及中繼投手邱語恩，方穎豐說，主要是兩名投手交互之下，讓對手無法掌握球路的節奏，同時也讓自家選手在壓力相當高的賽事裡登場，藉此調整球技並且有所成長。



收下隊史第三座亞軍的桃園市獲得五十萬元，季軍台北市獲得二十萬元，殿軍花蓮縣紅則獲得十萬元獎金。另外個人獎方面，打擊獎前三名為台北市葉承翰、桃園市王弘元、台北市林晉擇，打點獎花蓮紅潘柏君個人還以三支「紅不讓」獲得全壘打獎的肯定，投手獎為臺東縣田于睿、最佳教練獎為臺東縣王俊文，臺東縣黃品澤另獲選最有價值球員。

