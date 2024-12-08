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奪冠得百萬！台彩威力盃全國少棒賽花蓮開打　全台21支球隊逐冠

▲▼花蓮台彩威力盃全國少棒賽共有21支來自全國各地的少棒球隊角逐冠軍爭百萬獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮台彩威力盃全國少棒賽共有21支來自全國各地的少棒球隊角逐冠軍爭百萬獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

威力少棒，揮出希望，洄瀾競技，實現夢想！第十二屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽6日於花蓮縣國福棒壘球場開打，共有21支來自全國各地的少棒球隊角逐冠軍爭百萬獎金，隨後並展開為期4天賽事，縣長徐榛蔚歡迎喜愛棒球的好朋友們踴躍前往為小選手加油打氣，用實際行動支持基層棒球。

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝神秘的威力叔叔支持台彩威力盃棒球賽事已是第十二屆，也感謝各方對於台彩威力盃的大力支持，每一年在花蓮造就了無數優秀的選手，只要熱愛棒球，堅持下去就能為台灣發光、為自己的人生發光；體育結合觀光，透過每年舉辦賽事也讓各縣市的代表隊，能夠來到花蓮體驗好山好水與美食美景。

▲▼花蓮台彩威力盃全國少棒賽共有21支來自全國各地的少棒球隊角逐冠軍爭百萬獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

台灣彩券公司董事長黃志宜表示，這項偉大的創舉與善念，中國信託慈善基金會與台灣彩券公司秉持中奬人託付，以「有捐必應，使命必達」的執行力，將這筆捐款以私益信託的方式，信託給中國信託商業銀行，受益人為花蓮縣政府，有權簽章人為台灣彩劵公司與中國信託慈善基金會，以最嚴謹的方式運用與規劃款項，依照中獎人的心願，每年預計撥款新台幣六百萬元辦理「花蓮台彩威力盃全國少棒賽」，今年邁入第十二年，讓公益彩券中獎人的愛心發揮最大效果，感謝花蓮縣政府與花蓮縣體育會不負捐款得主的請託，讓參加賽事的球員滿載而歸，並將這份愛心散播到台灣這塊土地的個角落。

▲▼花蓮台彩威力盃全國少棒賽共有21支來自全國各地的少棒球隊角逐冠軍爭百萬獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮球員吉路•嘎助致感謝詞，以及太巴塱國小高聖韓帶領所有選手進行宣誓。

活動開幕前邀請花蓮縣紅、藍隊以及宜蘭縣的球隊進行表演，並由花蓮的球員吉路•嘎助致感謝詞，以及太巴塱國小高聖韓帶領所有選手進行宣誓。

▲▼花蓮台彩威力盃全國少棒賽共有21支來自全國各地的少棒球隊角逐冠軍爭百萬獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年的隊伍總計有20個縣市21支球隊參賽，包括離島的金門縣也飄洋過海來參加，參加隊伍分為七組，每組取兩名進入決賽，其中台北市、高雄市、台南市、花蓮藍及花蓮紅等五隊列為種子隊伍，冠軍獎金為新台幣100萬元。比賽期間的食宿交通均由威力叔叔買單，讓選手安心參賽。

▲▼花蓮台彩威力盃全國少棒賽共有21支來自全國各地的少棒球隊角逐冠軍爭百萬獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚表示，感謝神秘的威力叔叔支持台彩威力盃棒球賽事已是第十二屆。

賽事期間將由智林體育台提供直播服務，時間分別為12月8日上午八點半及上午十點半的八強賽，中午十二點半的四強賽，12月9日上午八點半季軍戰及十點半的冠軍戰。

花蓮第四台請鎖定709頻道，中華電信MOD則為215頻道，或至YouTube搜尋智林體育台，也可鎖定花蓮縣體育會臉書粉專提供轉播網址鏈結服務。
 

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