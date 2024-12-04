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快訊／瓊瑤以翩然之姿辭世　士檢相驗結束...遺體交由家屬治喪

記者黃宥寧／台北報導

言情傳奇落幕！知名作家瓊瑤（本名陳喆）今（4）日下午1時許，被兒媳婦發現陳屍淡水住處，享壽86歲。士林地檢署外勤檢察官會同法醫前往殯儀館進行司法相驗，確定無外力介入，家屬對死因無異議，隨後開立死亡證明，遺體已交由家屬處理後事。瓊瑤以雪花般的姿態，為自己的故事劃下句點，也為世人留下了一份關於生命意義的深刻啟示。

稍早，瓊瑤的兒子抵達殯儀館時，臉上戴著口罩，遮住了大半面容，但那雙微紅的眼睛卻無法掩飾內心的悲痛，口罩的存在彷彿成了一層屏障，既隔絕了外界的注視，也遮掩了他內心翻湧的情緒。

▲瓊瑤兒子現身二殯。（圖／記者黃彥傑攝）

▲瓊瑤兒子現身二殯，臉上寫滿無法掩飾的哀痛。（圖／記者黃彥傑攝）

晚間6時許，士檢外勤檢察官高玉奇會同法醫抵達第二殯儀館相驗，經檢視大體確定無外力介入，開立死亡證明書後，遺體發還家屬；過程中，瓊瑤的兒子也努力故作堅強，維持平靜，令人心疼。

士林地檢署在相驗結束後表示，本件經本署檢察官依法進行相驗，初步相驗結果，認無他殺嫌疑，已開立相驗屍體證明書予家屬，並將遺體發還家屬處理後事。

在生命最後一刻，瓊瑤為世人留下了一封深情且振聾發聵的遺書，她提及『翩然』是我最喜歡的2個字，代表的是「自主、自在、自由」的「飛翔」，優美而「輕盈」，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，「翩然」的化為雪花飛去了。

她的筆觸雖溫柔，卻充滿堅定，既有對生命的無限感激，也有對死亡的冷靜洞察，每一句話都流露出一種超然的釋然感，彷彿已經看透生死的本質，將死亡視為生命旅程中的一個必然站點，而非終結。

最後更以慈母般的語調，鼓勵親友和讀者：「勇敢，活出強大的自我，不要辜負來世間一趟！」瓊瑤看透人世的遺憾與美好，坦然接受喜怒哀樂的交織，提醒世人珍惜屬於自己的精彩片段。

享壽86歲的瓊瑤，這一生以細膩動人的筆觸創作出《還珠格格》、《一簾幽夢》等經典之作，深刻描繪愛情的美好與哀愁，陪伴無數讀者度過青春歲月。其作品多次被改編為影視劇，掀起熱潮，深深影響華語文壇與影視圈，瓊瑤以文字傳遞「愛」與「自由」，更以其生命詮釋了堅韌與優雅的真諦。

在人生的最後一刻，她仍然堅守自主，選擇以「翩然化雪」的方式告別，以溫柔而堅定的姿態，為生命劃下最美的句點，也為世人留下永恆的感動與深深的懷念。

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