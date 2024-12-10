劉正富被控打死人纏訟20年　更二審再度逆轉判無罪

▲劉正富（左）更二審獲判無罪。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東縣萬巒鄉萬金營區外，2004年發生一起鬥毆事件，其中1名男子遭打死。檢警單位憑死者友人指認，循線逮捕男子劉正富，最後遭判刑9年定讞。幾經波折後，高雄高分院後來裁准開啟再審程序，改判劉正富無罪，2021年高雄高分院更一審宣判，改判劉男有罪，判8年4月，全案上訴最高法院被發回更審，高雄高分院今（10）日上午更二審宣判，又逆轉判無罪。

本案發生於2004年8月19日晚間11時許，屏東縣萬巒鄉2個原住民村落發生爭執，相約在萬金村「萬金營區」大門前談判。雙方赴約時皆帶著棍棒、鐵條等物品助陣，一言不合便發生激烈肢體衝突，一名包姓男子在混戰中，遭其他人圍住痛毆，雖經緊急送醫仍回天乏術。檢警根據現場遺留的棍棒、鐵條，以及對方的指認，逮捕劉正富，並依照傷害致死罪對他提起公訴。

劉正富雖然在案件審理期間，提出當天晚間的一張發票，證明自己不在場，但這張發票卻因警方保管證物疏失而遺失；另外劉正富與其他共犯間的電話通聯記錄，也是警方保管疏失而遺漏。但法院仍根據5名證人的指認，認定劉正富就是打死人的主謀，重判他有期徒刑9年定讞。

劉正富在2013年7月22日入監服刑，冤獄平反協會受理案件後參與救援，多次提出再審、非常上訴。檢察總長3度為劉正富提出非常上訴，但都遭到最高法院駁回，另外提出多次再審均被駁回，但協會不死心，2018年再向高雄高分院聲請再審，終於成功。

針對這起訴訟，高雄高分院2019年因證人的指認陳述有錯誤及記憶汙染的高度危險等原因，不足以認定劉正富犯罪，因此撤銷原有罪定讞判決，改判劉正富無罪。

全案經上訴，2021年10月高雄高分院更一審宣判，將原判決撤銷，依成年人與少年共同傷害人之身體，因而致人於死，處有期徒刑8年4月。

全案上訴最高法院後，又被發回重審，高雄高分院今日上午更二審宣判，再度逆轉判劉正富無罪，全案仍可上訴。