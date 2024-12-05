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社會 社會焦點 保障人權

幫騙195萬元只拿到2000元　車手還要被關1年4個月

記者黃翊婷／綜合報導

蔡姓男子去年12月間加入某詐騙集團，先由詐團成員假冒公務員，讓受害者誤以為證件遭冒用，並依照指示匯款「賠償」，再由他前往約定地點拿取金融卡、交付假公文，不法獲利達195萬元。台南地院法官日前審理此案，考量到蔡男已經坦承犯行，最終依3人以上共同冒用政府機關或公務員名義詐欺取財罪，判處有期徒刑1年4個月。

▲▼監獄。（圖／CFP）

▲蔡男在此案中只拿到2000元報酬，下場卻要入監服刑1年4個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，蔡男去年12月間為了2000元報酬，答應加入某詐騙集團擔任車手，一開始先由詐團成員假冒戶政事務所人員、警察、法官，向受害者佯稱身分證遭到冒用，必須將錢存入指定帳戶賠償，還要把金融卡連同密碼一起交給檢調人員，等到受害者上當之後，再由蔡男前往約定地點碰面。

蔡男與受害者碰面時，將一張假的台北地檢署公文交給對方，接著取走金融卡以及密碼，詐團成員再陸續領走帳戶內的款項，共計得手195萬元。後來受害者發現被騙，立刻報警處理。

台南地院法官認為，蔡男年紀尚輕，卻不思以正當途徑賺錢，反而貪圖小利，甘願被詐團吸收擔任車手，考量到他在詐團中具有相當的重要性，犯後已經坦承犯行，最終依3人以上共同冒用政府機關或公務員名義詐欺取財罪，判處有期徒刑1年4個月，全案仍可上訴。

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