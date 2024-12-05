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戀上妹妹國中閨蜜　哥凍未條衝動1次要關2個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）與妹妹的國中閨蜜A女是情侶關係，他明知對方未滿16歲，仍發生性行為1次，後來被女方的母親發現，因而挨告。桃園地院日前審理此案，並依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處阿強有期徒刑2個月。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲阿強與小女友發生性行為，卻因此觸法。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強因故與妹妹的閨蜜A女結識，進而成為情侶，他明知A女未滿16歲，仍在交往期間於A女家中發生性行為1次；後來A女的母親發現異狀，進一步追問才得知此事，氣得報警究辦。

阿強到案之後，在接受警詢及偵查時均坦承不諱。檢方認為，阿強的說詞與A女的證詞、妹妹的證述情節相符，還有雙方的LINE對話紀錄截圖等證據佐證，因而認定阿強的行為涉犯刑法第227條第3項之對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌，訊後依法對他提起公訴。

桃園地院法官在11月底做出裁定，認為阿強明知A女未滿16歲，性自主能力尚未成熟，仍與對方發生性行為，對A女的身心健康與人格發展造成不良影響，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，最終依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處他有期徒刑2個月，全案仍可上訴。

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