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國中生割頸案二審　乾哥「當庭怒瞪人」未道歉：判9年太久

▲▼新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝） 

▲新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸爸、楊媽媽。（圖／記者吳銘峯攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市國中少年遭割頸案，郭姓乾哥一審被判有期徒刑9年、林姓乾妹判處有期徒刑8年，兩人不滿判決過重而上訴。二審高等法院5日下午開庭，郭姓少年冷眼看著死者家屬，還怒瞪聽席的民眾。

一審法官認為，郭姓少年及林姓少女兩人，在觀護所期間已逐漸能察覺、反省自身所犯的過錯及不當言行，因此依法分別判有期徒刑9年、8年，但兩人認為判刑過重而上訴。

二審高等法院5日首度開庭審理，在押的郭姓乾哥父母並未出庭，至於林姓乾妹的父母則陪同應訊。

庭訊時，郭姓少年冷眼看著死者家屬，並怒瞪聽眾席的民眾。林姓少女則是沒有表情，呆坐在一旁，兩人也未在開庭時道歉。

被害人楊姓同學的父母庭訊後表示，兩名加害者在庭上不斷否認罪刑，辯稱沒有殺人的犯意，「之前在地方法院一審的判決裡面，說他們有察覺反省，那我不曉得之前的法官是怎麼看他們會有察覺反省這件事情，就這樣把他們輕判了，這是不合理的」。

楊爸爸表示，郭姓少年及林姓少女都毫無悔意，也沒跟他們道歉。楊媽媽表示，小孩一早平安到校學習，最後卻讓她看到躺在醫院、心肺解剖的畫面，這是一輩子無法抹滅的可怕記憶。她認為至少要判30年以上、判無期徒刑才能接受。

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