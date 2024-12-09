到府假裝按摩！起色心手指性侵女友人　運將辯「不小心碰到的」　





▲計程車司機用手指碰觸女友人下體，辯稱不小心碰到。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／新北報導

新北一名計程車司機，到女性友人家修理掀床油壓棒，藉口說要幫女子按摩，結果趁機用手指碰觸女子下體，新北地院依犯強制性交罪，處司機有期徒刑3年3月，應給付女子50萬元。

判決指出，女子與楊姓計程車司機是朋友，女子找楊男修理家中掀床油壓棒，楊男2023年7月8日前往女子住家，假藉整骨名義，要求女子躺於床上，按摩後以手指、手掌壓揉女子會陰部，並親吻、搔弄腹部，女子表示要幫女兒清洗身體，楊男未停止，反而用手指碰觸女子下體，女子全身抖動反抗才罷手，且楊男於女子的女兒面前侵犯女子，讓女子痛苦難以言喻，提告並求償66萬元。

楊男辯稱是不小心碰到的，否認有強制性交、強制猥褻，且女子並沒有拒絕按摩，無法知悉女子有因按摩產生不悅，主觀上並沒有強制性交的犯意，並稱女子請求的66萬金額過高，應予核減。

法院依照雙方以及證人的證詞，以及對話紀錄截圖、心理諮商所會談紀錄等，認為女子確實遭到侵犯，審酌楊男於犯後始終主張不小心誤觸，未能取得原諒或補償，態度難認良好，新北地院依犯強制性交罪，處有期徒刑3年3月。

民事部分，新北地院認為雙方為熟識朋友關係，楊男對女子心理造成的創傷非微，考量雙方經濟狀況、身分及地位等情，判決楊男應給付女子50萬元。