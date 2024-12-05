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第12次酒駕被抓　台中男抄「七大武器之首」襲警！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

何姓男子今年9月間第12次酒駕被抓，竟在警局製作指紋卡時，突然抄起候詢室的鐵製折疊椅砸向警員A，甚至用手抓警員A的頭髮，導致警員A受傷。台中地院法官日前審理此案，並依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪、傷害罪，分別判處何男有期徒刑1年4個月、6個月，僅後者得易科罰金18萬元。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲何男酒駕被抓，還在警局內襲警。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，何男今年9月8日在路邊攤飲用啤酒，大約1個小時之後便騎乘微型電動二輪車上路，期間因為行車不穩被警員攔查，經酒測測得吐氣酒精濃度達每公升1.21毫克（1.21MG /L），而且這是他第12次酒駕被抓。

何男被帶回警局詢問，卻趁著製作指紋卡時，突然抄起候詢室的鐵製折疊椅砸向警員A，他隨即受到其他警員壓制，但仍徒手猛抓警員A的頭髮，導致警員A頭部、肢體挫傷。事後，何男被警方以妨害公務現行犯逮捕。

台中地院法官表示，這並非何男第一次酒駕之後襲擊警員，他明知酒駕的危險性，仍心存僥倖騎車上路，完全不顧自己及公眾的安危，被逮之後又不知悔改，竟在候詢室內攻擊警員，顯然漠視公權力與國家法治，損及公務員執行職務的威信。

法官考量到何男已經坦承犯行，但至今仍未與受傷警員達成和解或取得諒解，最終依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，累犯，判處他有期徒刑1年4個月，另依傷害罪，累犯，判處有期徒刑6個月，僅傷害罪的部分得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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