沈慶京另有管道直通柯文哲　210萬只是「京華城案」前金

▲威京集團主席沈慶京（左）行使緘默權，強調自己是遭司法迫害。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢廉偵辦柯文哲弊案已進入收尾階段，柯恐被依《貪汙治罪條例》違背職務收賄等罪起訴，面臨10年以上至無期徒刑的罪責，且因全案仍有木可內帳及收受沈慶京等企業賄款的關鍵帳冊未被扣案、貼身帳房許芷瑜（橘子）潛逃海外、共犯李文宗與沈慶京至今仍三緘其口、柯文哲滅證、柯拒絕答辯還曾悍拒出庭等六大因素，料將成為檢方向法院建請繼續接押柯的主要理由。

此外，沈慶京的心腹朱亞虎日前首度坦承，210萬元是京華城容積率的「前金」，並供出替沈慶京行賄柯文哲的一切案情，檢察官為此特地向法院聲請以200萬元交保停押。

▲鼎越開發前董事長朱亞虎認罪替沈慶京行賄柯文哲，已交保停押。

朱亞虎向檢方清楚說明，2020年2月20日他陪沈見柯及副市長彭振聲，談及京華城、民眾黨創黨理念與各自面臨的難處後，達成期約，沈要他找7個員工匯210萬元到柯指定的民眾黨政治獻金專戶，並聽聞老闆沈慶京有「另外的付款方式與手法」。

▲柯文哲（右）涉京華城及侵占政治獻金罪證一一曝光，不僅總統夢碎，也可能遭續押。

根據朱亞虎的供詞，檢廉認定1,500萬元是沈慶京在市長室及京華城工地交付柯的後謝，但這也只是全部賄款的一小部分，其他賄款很可能以現金及工程進度分階段在海內外交付。由於行收賄過程都由沈慶京、柯文哲及潛逃海外的橘子對接，但在沈行使緘默權、柯拒絕答辯、橘子潛逃海外的情況下，相關金流及行賄細節仍遭辦案人員逐一掌握。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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