陳梅慧老闆涉洗錢330億　特定人士放「陰謀論」假消息

▲虛擬幣分析師陳梅慧所搭乘的計程車，在國道新竹湖口路段遭嚴重撞擊，陳女當場身亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

據本刊調查，「阿福錢包」APP涉詐騙、洗錢高達330億元，由台中市警察大隊報請台中地檢署偵辦，檢方在今年3月間起訴部分案情，警政署也頒發「國家警光獎」給有功人員。但外界不知，檢方查出案外案，發現XREX集團創辦人暨執行長黃耀文涉嫌利用虛擬幣專長，暗助詐財集團洗錢，專案小組因此緊鑼密鼓追查黑錢漂白規模之際，將陳女、謝男、黃男和另一名集團創始人蕭匯宗於3日一併訊問、對質，以釐清真相。

中檢偵辦阿福錢包案，早在幾個月前就將被視為虛擬幣專家的兩名XREX集團創始人蕭匯宗和黃耀文列為被告調查，訊後分別以200萬、50萬元交保候傳。根據網路「XREX幫助中心」形容黃、蕭2人，「黃耀文博士和蕭滙宗於 2018 年共同創立了 XREX。黃耀文是世界知名的網路安全專家、連續創業者、天使投資人、網路安全專家、加密專家和冒險家。蕭滙宗是一位經濟學家、進出口專家、加密專家、連續創業家，2013 年創立了臺灣第一家比特幣交易所 BTCEx-TW，並投資了許多加密貨幣新創公司的多輪種子股權。」

▲陳梅慧所乘UBER計程車（中）遭嚴重追撞，慘遭前車（左）、後車（右）夾擊，不幸喪命枉死。

謝男、陳梅慧等人3日坐上警車南下台中，已逾下午5時。晚間10時許，5人做完筆錄，偵訊警員詢問他們是否願意向檢察官接受複訊，經同意並記名筆錄，移送地檢署複訊，直到四日凌晨一時許，檢方複訊完畢後，謝遭諭令3萬元交保，其餘人等則獲請回。

陳及謝姓男友和黃耀文同乘一輛Uber計程車北返，在國道一號新竹湖口段77.7公里處遭遇離奇車禍，由於前方800公尺處在40分鐘前才剛發生一起1死3傷車禍，傷者是涉入威震集團前董座「吳明達槍擊案」的前四海幫角頭郝廣民，因車流造成回堵，陳所坐Uber在塞車靜止狀態下，遭後方徐男駕駛的租賃車無煞車、直接追撞，形同遭前、後車輛夾擠，導致後座陳女、謝男受困車內。

只是，令人不解的是，陳梅慧、謝姓男友及黃耀文明明是同案被告及關係人，竟無視串證疑慮訊後搭同車北返。死亡車禍後，又有人利用陳之死亂放假消息，干預檢警追查共犯，專案小組也發現網路有特定人利用特定訊息主導案情輿論，如今在檢察總長邢泰釗下令徹查車禍原因下，檢方將加強力道全面追查龐大洗錢利益背後的真相，不讓詐團逍遙法外。



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