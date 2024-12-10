陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友掀內鬼疑雲

▲虛擬幣分析師陳梅慧所搭乘的計程車，在國道新竹湖口路段遭嚴重撞擊，陳女當場身亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧涉嫌與中檢偵辦阿福錢包案中的涉案人黃耀文，也就是她的頂頭上司、XREX集團創始人暨執行長黃耀文共用一個雲端資料夾，該資料夾檔案中藏有數10筆完整的洗錢被害人警詢筆錄。而這些警訊筆錄竟由她的刑事警察局偵查員謝姓男友提供，因此12月3日展開搜索、請3人到案接受訊問、對質。

台中檢方於今年3月將阿福錢包案部分偵結，提起公訴。專案小組後來又循線查出，黃與陳梅慧共用一個雲端資料夾，該資料夾檔案中藏有數10筆完整的洗錢被害人警詢筆錄，包括姓名、年籍、身分證字號、地址與所涉案情，全都一覽無遺。

▲XREX創辦人黃耀文（圖）涉洗錢遭列為被告，檢警另查出他與陳梅慧共用雲端資料藏有一堆警詢筆錄。

由於相關筆錄恰好是由陳的謝姓偵查隊男友負責製作，加上有其他洗錢共犯仍是漏網之魚，且攸關追蹤百億金流阿福錢包的犯罪所得流向，檢方過濾卷證懷疑，全案另涉洩密及違反《個資法》，決定先行收網，因此在3日指揮台中市警局刑警大隊及警政署政風室搜索約談黃耀文、蕭匯宗、陳梅慧及其謝姓男友到案，並非如外界謠傳是檢方接到警方內部檢舉才著手偵辦。

本刊掌握，陳梅慧長期協助打詐，很可能在不知道黃耀文涉幫詐團洗錢的狀況下，協助男友幫忙追查虛擬幣洗錢金流，加上她手邊握有一堆被害人筆錄等個資，無辜捲入此案才被調查，因此訊後獲檢方無保請回。

▲刑事局幹員涉嫌洩密，是否扮演內鬼暗助詐團，專案小組正在追查藏鏡人。

至於陳的謝姓男友是否純粹便宜行事，明知警方與XREX集團沒有簽立合作契約，為了加速辦案，竟不找公家部門協助，反而利用陳的熱心及追查金流專長，在毫無遮掩筆錄個資的狀況下，把一大疊卷證交給陳追查共犯，背後是否另有隱情？有待檢方追查釐清，訊後仍遭列洩密罪被告，以3萬元交保。

離譜的是，與陳共用雲端資料的黃耀文，明明有案在身，為何還要與陳共享雲端警詢筆錄資料？目的何在？有無向陳告知他涉入洗錢案被檢方交保？是否藉此掌握專案小組其他偵辦動作，讓詐騙集團得以輾轉滲入警界，甚至間接吸收警員扮演通風報信的內鬼？專案小組正擴大調查中。



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