柯文哲「行動硬碟」爆8張鉅額支票　連他都忘了存在

▲木可公司被認定是柯文哲用來收政治獻金的黨營事業，8月間即遭搜索。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉入京華城及政治獻金案，已到收尾階段，檢方五日更首度以證人身分，約談與柯搭檔參選正副總統的「新光公主」吳欣盈，隨著案情逐漸釐清，柯複雜的政商關係也不斷遭到外界檢視。

本刊調查，柯涉貪最大的破口，是他用來記載金流及獻金的電磁紀錄，原本以為是USB隨身碟，其實是容量更大的行動硬碟，其中除了記載「小沈1500沈慶京」等收賄證據，還有尚未曝光的8張鉅額支票影像。知情人士指出，這8張支票是以照相或掃描方式存成影像檔，檢廉根據支票上顯示的資訊逐一過濾清查，包括紙本支票去向、如何兌現及金流等都已掌握，柯案的不法金額累積已超過上億元。

知情人士透露，檢廉透過數位鑑識，還原行動硬碟檔案的編輯存取歷程，查出硬碟裡有多個檔案，分別是記載10大金主的「工作簿」「政治獻金」及「支票影像」三大類，最近一次存取日期是去年12月，登入使用者為柯文哲本人，並從「支票影像檔」裡發現8張尚未曝光的鉅額支票。

本刊掌握，這顆創見Transcend牌的深色行動硬碟，被放在柯家一個不起眼的角落，而非柯的主臥室，檢廉第一波搜索時就已起獲，看它沒被刻意藏起來，可能是連柯都忘了有這顆硬碟存在，檢廉比對檔案資料時要柯說明，柯瞄到證物先是愣了一下，隨即表示：「我不想回答。」

知情人士指出，檢廉8月對京華城弊案，及民眾黨政治獻金案發動大規模偵查前，柯與沈慶京早已有所防範，除了多次沙盤推演如何應訊，還銷毀帳冊及刪除相關對話紀錄與檔案， 8月30日檢廉上門搜索，柯拖了1個小時才開門，事後證明他當時急忙刪除手機資料及對話，但百密一疏，竟忘了處理這顆行動硬碟，成為全案重要的破口。

▲李文宗（左）擔任柯營財務長，負責政治獻金等公帳，羈押逾2個月，至今否認犯罪。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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