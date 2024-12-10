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陳梅慧「枉死陰謀論」　疑意隱瞞同車洗錢百億大咖

陳梅慧（右）的上司、XREX集團創辦人暨執行長黃耀文（左）涉嫌暗助其他共犯洗錢，早已被中檢列為洗錢共犯。（翻攝 XREX YouTube）

▲陳梅慧（右）的上司、XREX集團創辦人暨執行長黃耀文（左）涉嫌暗助其他共犯洗錢，早已被中檢列為洗錢共犯。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣頂尖區塊鏈金融犯罪分析師陳梅慧涉及洩密案遭調查，本月4日凌晨複訊後無保請回，卻與謝姓男友在國道北返時遭1輛租賃車高速追撞，傷重不治，陳的死訊一出，假消息頻傳，大有誤導檢方辦案方向的意味。本刊調查，當天與陳一併遭傳喚的2名XREX集團創始人蕭匯宗和黃耀文，早被列為「阿福錢包」百億元洗錢罪被告。是否有人扮演詐團內鬼要故意誤導陳冤死的輿論，企圖阻擋檢警揪出幕後藏鏡人？是專案小組要追查的重點。

據本刊調查，「阿福錢包」APP涉詐騙、洗錢高達330億元，由台中市警察大隊報請台中地檢署偵辦，檢方在今年3月間起訴部分案情，警政署也頒發「國家警光獎」給有功人員。但外界不知，檢方查出案外案，發現XREX集團創辦人暨執行長黃耀文涉嫌利用虛擬幣專長，暗助詐財集團洗錢，就在專案小組緊鑼密鼓追查黑錢漂白規模之際，陳梅慧卻突遭車禍身故。

虛擬幣分析師陳梅慧所搭乘的計程車，在國道新竹湖口路段遭嚴重撞擊，陳女當場身亡。（翻攝畫面）

▲虛擬幣分析師陳梅慧所搭乘的計程車，在國道新竹湖口路段遭嚴重撞擊，陳女當場身亡。

由於她的身分特殊，曾協辦88會館案、創意私房虛擬錢包等，消息一出，謠言四起，包括「買凶殺人」「警方內鬥檢舉」「故意偵訊半夜、人車稀少」等，恐誤導專案小組偵辦方向，似乎刻意不讓洗錢藏鏡人曝光。

陳女座車在塞車靜止狀態下，遭後方徐男駕駛的租賃車無煞車、直接追撞，前、後車輛夾擠，致陳女座車車體嚴重變形。

▲陳女座車在塞車靜止狀態下，遭後方徐男駕駛的租賃車無煞車、直接追撞，前、後車輛夾擠，致陳女座車車體嚴重變形。

中檢偵辦阿福錢包案，早在幾個月前就將被視為虛擬幣專家的兩名XREX集團創始人蕭匯宗和黃耀文列為被告調查，訊後分別以200萬、50萬元交保候傳，專案小組後來又循線查出，黃與陳梅慧共用一個雲端資料夾，檔案中藏有數十筆完整的洗錢被害人警詢筆錄，包括姓名、年籍、身分證字號、地址與所涉案情，全都一覽無遺。

刑事局幹員涉嫌洩密，是否扮演內鬼暗助詐團，專案小組正在追查藏鏡人。

▲刑事局幹員涉嫌洩密，是否扮演內鬼暗助詐團，專案小組正在追查藏鏡人。

因此在3日指揮台中市警局刑警大隊及警政署政風室搜索約談黃耀文、蕭匯宗、陳梅慧及其謝姓男友到案，並非如外界謠傳是檢方接到警方內部檢舉才著手偵辦。如今在檢察總長邢泰釗下令徹查車禍原因下，檢方將加強力道全面追查龐大洗錢利益背後的真相，不讓詐團逍遙法外。


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