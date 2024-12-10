民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記

▲柯文哲貪汙弊案起訴在即，他仍抗拒答辯，最新傳出他有8張鉅額支票曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲貪汙弊案又有重大進展。本刊掌握，辦案人員在柯的行動硬碟查獲8張鉅額支票影像，相關金流已全遭掌握，總計柯涉京華城收賄案及侵占政治獻金不法金額已超過1億餘元，由於他面對不利證據都抗拒答辯，加上貼身帳房許芷瑜仍潛逃海外，檢方在起訴後將以六大理由向法院建請繼續接押，以利追訴。

此外，本刊另接獲民眾黨知情人士爆料，指去年藍白合破局後，柯隨即透過藍營人士聯繫台中市長盧秀燕陣營，傳達政治主張，希望促成柯盧合的企圖不言可喻。

知情人士指出，檢廉8月對京華城弊案，及民眾黨政治獻金案發動大規模偵查前，柯與沈慶京早已有所防範，除了多次沙盤推演如何應訊，還銷毀帳冊及刪除相關對話紀錄與檔案，8月30日檢廉上門搜索，柯拖了1個小時才開門，事後證明他當時急忙刪除手機資料及對話，但百密一疏，竟忘了處理這顆行動硬碟，成為全案重要的破口。

▲京華城改建成京華廣場案，柯文哲涉收賄放寛容積率，讓建案增值逾百億元。

檢廉偵辦本案已進入收尾階段，柯恐被依《貪汙治罪條例》違背職務收賄等罪起訴，面臨10年以上至無期徒刑的罪責，且因全案仍有木可內帳及收受沈慶京等企業賄款的關鍵帳冊未被扣案、貼身帳房許芷瑜（橘子）潛逃海外、共犯李文宗與沈慶京至今仍三緘其口、柯文哲滅證、柯拒絕答辯還曾悍拒出庭等6大因素，料將成為檢方向法院建請繼續接押柯的主要理由。

▲柯文哲的貼身帳房許芷瑜（左）帶走重要帳冊潛逃，成為柯文哲羈押事由。

知情人士指出，柯拒絕答辯最主要的原因是難以自圓其說，乾脆以此拖住檢廉偵辦的進度，並藉此營造「政治迫害」氛圍，可在法院將來審理時作為攻防的重心，同時也可延續自己的政治聲量與動員群眾的能量。

由於有9月1日柯首次羈押庭時，柯營動員大批支持者到法院門口抗議，最後成功讓柯獲無保請回的前例，在日後漫長的法庭攻防戰中，動員群眾表態聲援，也將會是柯營重要的戰略之一，但此舉反而可能成為柯文哲續遭羈押的一大因素。

▲柯文哲第一次羈押庭時，柯營動員大批支持者到法院門口對司法形成壓力。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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