桃園市議員黃敬平批「這四區」　日間長照服務資源涵蓋率僅三成

▲桃園市議員黃敬平批「這四區」，日照服務資源涵蓋率僅三成。（圖／市議會國民黨團提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃敬平9日在市議會社會局工作報告中，批判平鎮區、龍潭區、八德區、復興區日間長照服務資源涵蓋率僅約三成，尤其平鎮區總人口數是桃市第三，日照服務資源與人口數成反比，要求社會局應強化與業者溝通，讓日照服務的範圍涵蓋到資源不足的行政區。

社會局長陳寶民答詢指出，一國中學區、一日照機構，為桃園市配合中央長照政策，目前全市已完成50個國中的日照機購布建，完成率約84%，而平鎮區東安國中正在做布建評估，小規模多機能的社區式長照機構，全桃園已有76個，會以資源缺乏涵蓋率較低的區域優先設立。

黃敬平指出，桃園市統計至今年到11月份為止的13行政區日照服務資源涵蓋率，其中平鎮區33.3%、龍潭區36.1%、八德區36.6%、復興區34.2%涵蓋率，反觀桃園區、中壢區、楊梅區、龜山區、蘆竹區、大園區、新屋區都有7成以上涵蓋率，相較起來比例懸殊差異過大，希望社會局積極布建日照機購，不要讓資源分配落差繼續擴大。

黃敬平說明，社區式的長照計畫是中央制定的服務趨勢，但社區式照護業者所具備的條件更加嚴格，需要有合適的場地以及專業人員才能設立。