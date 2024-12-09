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快訊／不堪長照壓力…夫「抱罕病妻14F丟下」！檢殺人罪聲押

▲▼林男將病妻殺害後自行到派出所自首，警方依殺人罪將林男移送新北地檢署偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男將病妻殺害後自行到派出所自首，警方依殺人罪將林男移送新北地檢署偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴若涵 ／新北報導

新北市新莊區9日上午8時許發生一起墜樓事件！一名婦人從住家14樓墜落當場死亡，案發後婦人的丈夫前往派出所自首，警方這才知道，原來73歲林姓丈夫因不堪長照壓力，將妻子抱起從窗戶丟下，依殺人罪將他移送新北檢偵辦，林男子女雖表示，可以體諒爸爸的行為，但檢方初步偵訊過後，仍認林男涉殺人重罪，且有逃亡之高度可能，向法院聲請羈押。

據了解，林男曾從事建築師工作，與邱姓妻子結婚近40年，婚後育有2子1女，夫妻倆並未與兒女同住，2年前妻子罹患水腦症，生活無法自理，今年7月病情更惡化到僅剩說話功能正常，林男一肩扛起照護責任，親力親為照顧妻子。

▲▼林男將病妻殺害後自行到派出所自首，警方依殺人罪將林男移送新北地檢署偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男將病妻殺害後自行到派出所自首。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，林男8月間考量自己患有三高、體力也慢慢不堪負荷，與子女討論過後向新北市政府申請長照服務，從周一至周日每天都有專人到家裡照顧，平日每天進家2次，至少4小時，假日進家1次，至少2小時，上午打掃清潔、陪伴服務、下午盥洗沐浴及陪同外出，但妻子並不想要外人幫忙。

雙方爭執了將近5個月後，林男9日上午8時許，不堪精神壓力崩潰，直接將妻子從床上抱起，走到客廳後打開窗戶，隨後將妻子從14樓丟下，妻子當場死亡，而他冷靜10分鐘過後，走到步行僅2分鐘距離的中平派出所自首，警方依殺人罪將他移送新北檢偵辦。

▲▼新北男將病妻從14樓推落當場亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男抱起病妻開窗從14樓丟下，妻子當場死亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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