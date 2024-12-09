顧到身心俱疲申請長照…罕病妻堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

▲林男將罕病妻子從14樓丟下身亡，依殺人罪移送新北地檢署。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市新莊區今(9日)上午8時許發生一起人倫悲劇，1名73歲林姓丈夫因長期照顧罹患罕病水腦症的68歲邱姓妻子，身心俱疲下從住家14樓，將妻子抱起往窗戶外丟下，當場死亡。據悉，林男近期因身體不好申請長照幫忙，但妻子堅持想要他親自照顧，將近5個月的僵持下，林男不堪負荷造成憾事發生。

初步了解，林男、邱女結婚將近40年，林男曾是建築師，經濟狀況不錯，養育的2兒1女長大後也都各自成家，但2年前邱女罹患罕病，現在生活已無法自理，僅剩說話功能正常。

林男一直都親力親為照顧妻子，直到今年8月，林男考量自己患有三高，體力也慢慢不堪負荷，與孩子們討論後申請了新北市府提供的長照服務，從周一至周日每天都有專人到家裡照顧，平日每天進家2次，至少4小時，假日進家1次，至少2小時，上午打掃清潔、陪伴服務、下午盥洗沐浴及陪同外出。

▲林男在家中冷靜了10分鐘後，步行2分鐘到派出所自首。



據了解，請了長照看護後，邱女仍執意只要林男照顧自己，不想要外人幫忙，雙方爭執、僵持了將近5個月後，林男再也無法忍受，今早做出不可挽回的決定。

新北市衛生局表示，本案自今年8月申請長照服務，民眾申請長照服務後，照顧管理專員會與案家主要聯絡人聯繫，確認服務需求並約定時間到府評估長照需要等級，後續將案件交付予特約單位個案管理員，與案家討論照顧計畫後由服務單位提供服務。倘家人之間經個案管理員說明服務內容及建議後，對於照顧者間安排意見不合，可協助轉介家庭照顧者協會召開家庭照顧協議。