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541處失智據點全面啟動！了解最適合長輩的「4種照護資源」選擇

▲▼長照,老翁,輪椅,失智。（圖／Pixabay）

▲失智症影響的不只患者本人，還有周邊的親友、子女，盡早了解自己所在區域的照顧資源，就能減輕照顧上的負擔！（圖／Pixabay，下同）

文／康健雜誌

失智症不只需要醫療協助，更需要家屬的耐心陪伴。當家中長輩出現失智症狀，現階段和未來，有哪些照顧資源可以減輕你的負擔？

國衛院調查推估，全台罹患失智症人口將從今年的36萬人，在2031年上升至47萬人，代表每47人中就有1人是失智症患者。

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失智症影響的不只患者本人，還有周邊的親友、子女。當家中長輩、親人罹患失智症後，你的生活可能天翻地覆，盡早了解自己所在區域的照顧資源，能減輕照顧上的負擔。

依失智狀況，家屬有4種照護資源可用
因應失智症患者增加，長期照顧司司長祝健芳表示，全台已成立541處失智據點、117處失智共同照護中心。幫助疑似失智、極輕度及輕度失智症者就醫診斷，提供與C級巷弄長照站相似的促進認知活動課程等服務，減輕照顧者壓力。

▲我國長照險滲透率僅近4%，壽險業籲投保時這兩點很重要。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，近幾年有共用客廳、餐廳及個人房間的「團體家屋」數量也逐年增加，至今年9月時已經成長至35家。總括來說，當家中長輩罹患失智症，現階段共4種常見的照護資源，可依照長輩病情程度來尋求協助：

1. 失智共同照護中心

服務對象：疑似失智、確認失智及失智合併情緒及行為症狀（BPSD）者。

功能：協助個案就醫及確診，提供失智個案照護所需的專業協助與資源連結。

未來發展策略：鼓勵地方政府結合神經內科及精神科，成立相關醫療機構。

2. 失智社區服務據點

服務對象：確認失智者（長照需要等級2～3級或未達失能者）。

功能：提供失智個案認知促進、延緩失智服務，也提供家庭照顧者支持團體及訓練課程。

未來發展策略：以失智人口分布密集區優先布建，極輕度及輕度失智者可與巷弄長照站和文健站提供服務。

3. 權責型失智社區服務據點

服務對象：確診為失智症者且合併有情緒及行為症狀，長照需要等級2～5者。

功能：提供情緒行為症狀難以照顧者專業醫療團隊支持。

未來發展策略：除由地區醫院精神科、神經內科、家庭內科或一般內科布建外，明年起區域醫院也可辦理。

4. 團體家屋

服務對象：具行動能力、臨床失智評估量表（CDR）2分以上，家屬照顧有困難的中度及重度失智症患者。

功能：在社區中提供有照顧服務人力的全天小規模、具家庭感的個別化照顧空間。

未來發展策略：與國土管理署及地方政府合作，將家屋結合社會住宅，提升團體家屋數量。

▲老年,老人,年長,走路,長照,老花眼,皺紋。（圖／翻攝自pixabay）

「記憶咖啡館」讓長輩當店員，失智照護走向特色化
未來失智症的照護服務也會變得愈來愈多元有趣。以榮總總院、榮民醫院、榮民之家（榮家）的醫療體系為例，會根據地區的不同，發展照顧特色。同時透過導入科技，讓長輩無需離開機構，也可以順利走到生命的最後。

國軍退除役官兵輔導委員會保健組組長洪嘉妙表示，榮總旗下有板橋、台北、台南、岡山、屏東等共8間榮家設有失智專區。其中，板橋榮家位在市區且人群來往較多，因此設置記憶咖啡館，讓失智長輩當店員、泡咖啡，促進與人的往來；屏東榮家腹地大，則設有寵物園區，有兔子等動物與住民互動。

除了環境，照護上「非藥物」及「導入智慧科技」的方式，是未來失智症照護的必然趨勢。例如透過與職能治療師合作，規劃趣味競賽、彈力帶健身操、麻將、寵物輔療或氣功訓練等適合失智症長輩的活動，強化體能也刺激認知和感官，延緩失智惡化。

除此之外，不同榮家也會與周邊學校產學合作，讓學生與長輩互動或設計特色科技裝置。例如大同大學媒體設計系學生，近期研發出一款特殊的「行動給水車」，以底部會發光的驅動裝置邊播著鄧麗君的「何日君再來」，邊載著水在桌上移動，鼓勵長輩加水到杯子裡，鍛鍊手部活動力，也增添了一份樂趣。

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