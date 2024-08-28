2024靈鷲山「四期教育」徵文得獎出爐

文／賴芃縈

▲四期教育徵文主辦法師及三位評審，比三表示進入第三年。





靈鷲山教育院慧命成長學院主辦「四期教育」徵文已經進入第三年，今年參賽作品除了台灣，來自美國、馬來西亞、新加坡、香港、中國的海外參賽者也熱烈響應。在經歷層層篩選、長時間評審和最終的總決審會議後，8月27日得獎名單出爐。恭喜所有得獎者，頒獎典禮將於9月28日教師節在靈鷲山無生道場隆重舉行。



本次決審陣容整齊，有靈鷲山宗委淨念法師、研究中心主任賴皆興，及被譽為台灣「詩壇教皇」的羅智成老師，共同擔任總決審評審。所有稿件皆以不記名的方式審查，評審過程公正公開，過程嚴謹。

淨念法師和賴皆興主任作為連續三屆未曾缺席的「願力評審」，見證了三屆比賽的成長與進步。淨念法師表示，從文章中感受到投稿者的用心與成果。賴主任則分享從第一屆到第三屆，作品品質不斷提升，評審在觀看作品時，也是一次成長的體驗。羅智成老師則表示這是一次豐盛而愉快的經驗，感覺到所有參賽者認真學習、認真思考，真心感受的心境，期待未來參賽者可以用自己的語言講出自己的話。

靈鷲山教育院慧命成長學院副院長也是徵文主辦寶髻法師表示，舉辦「四期教育」徵文比賽的初衷是創造一個平台，讓學習「四期教育」的學員和喜歡佛法的社會大眾有機會分享所學所知的感動故事。這次來自海內外豐富的得獎作品，相信透過這些作品帶來善的力量，能夠廣泛傳遞出去影響更多人。

2024靈鷲山「四期教育」徵文比賽得獎名單揭曉！徵文主題有長文、短文和金句三個項目，共計39個獎項。

得獎名單如下：

長文 得獎名單：

金獎 在宏觀的生命教育中細細覺察 荒木

銀獎 金曜燦燦照前路 明王引路四重生 徐御格

銅獎 謝謝佛陀在人群中找到我 柯玫如

優選 如何重塑我的人生 李姝慧

優選 四期似夢緣起花 柳皓雲

優選 什麼都是假的 黃毓涵

佳作 在紅塵中走中道 平安

佳作 我與觀世音菩薩 陳子轅

佳作 般若貓捉煩惱鼠 卡皮巴拉

佳作 四期教育，從煩惱到快樂的法寶 王有麗

佳作 誰 翻轉我內心的窗 鄒佳祝

佳作 在世間 修放下的功課 傅冠婷

佳作 改變自己才能自樂樂他 黃佩儀

短文 得獎名單：

金獎 真心是什麼？ 陳庭芳

銀獎 呼吸的哲學 呂柏奕

銅獎 四期教育做中學 張育寧

優選 思悟 白澤

優選 心寧靜之我感 李大小姐

優選 心的啟發 王昱忻

佳作 心的轉念 林莉婷

佳作 「心」如荒地，佛法種子引領覺悟之路 黃一展

佳作 阿含初悟 簡淑媛

佳作 讓心跟著佛陀走 陳瑞娟

佳作 學佛練就快樂的能力 羅仕傑

佳作 想法不對更苦 溫舒婷

佳作 開啟新人生的鑰匙 余离文

金句 得獎名單：

金獎 自性本清淨，有如清涼月，導歸明鏡海，不染剎塵土。 許世明

銀獎 佛光似晨露，溫潤我心扉；慈悲如清風，拂醒夢中人。 梁綺青

銅獎 心有多真，法就能有多深；發心若真，即是大道眾生。 潘宣志

優選 心很小，煩惱炸裂；心能寬，菩提飄香。 麥莉

優選 俯瞰太平洋的浩瀚，乘著佛法僧三寶遨遊心世界。 魯志蘭

優選 山水有靈，草木含情。萬物一體，我不分離。 日熙

佳作 以智慧觀察生活，生活便是智慧的展現。 黃一展

佳作 佛智引前路，照亮我塵心；佛慧解束縛，自在舞人生。 鄺富成

佳作 佛法是我生命的SOP，讓我活得更有智慧。 沈肯名

佳作 心懷眾生無量心，執以六塵無明鏡，即解真諦。 何翊瑞

佳作 慈悲凝聚宇宙的善能量，照亮世界的每一個角落。 陳沭錚

佳作 佛法是喚醒智慧和慈悲的甘露。 林怡鵑

佳作 廣結善緣種福田，隨順因緣自心寬。 鄞廷恩

>> 觀看2024靈鷲山四期教育課程總覽 https://reurl.cc/4rV9g2

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育 https://reurl.cc/MOKE7k

>>歷屆「四期教育」全球徵文得獎作品欣賞 https://reurl.cc/YEKKM0