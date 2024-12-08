大馬士革機場「航班全停飛」！旅客驚慌衝向登機口　混亂畫面曝光

▲大馬士革機場顯示航班停飛，旅客們紛紛驚慌衝向登機口。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

敘利亞反抗軍8日宣布攻入首都大馬士革，總統阿塞德（Bashar al-Assad）據傳已搭機離開，前往未知目的地。在反抗軍朝著首都「閃電推進」之際，大馬士革機場也陷入一片混亂，現場畫面在社群媒體瘋傳。

CNN報導，當地時間8日清晨，大馬士革機場出現混亂場面，大批旅客迅速通過安全檢查哨站，驚慌衝向登機口，試圖逃離敘利亞。機場幾乎沒有任何職員待在工作崗位上，航班監控網站也顯示，該機場沒有即將起飛的航班。

At Damascus Airport, Footage captures a scene of complete Chaos as Staff and Security Personnel suddenly vanish, leaving Travelers in a state of Panic, with many running in all directions. Meanwhile, Flights are abruptly Canceled, adding to the Confusion. pic.twitter.com/y2PXHLf1Sk — OSINTdefender (@sentdefender) December 8, 2024

另據《衛報》報導，敘利亞政府尚未發布官方聲明，但親政府的Sham FM廣播電台表示，大馬士革機場已經疏散，所有航班停飛。與此同時，反抗軍宣布進入首都北邊惡名昭彰的賽德納亞軍事監獄（Saydnaya Military Prison）並且在那裡「解放了我們的囚犯」。

此前，敘利亞反抗軍發布聲明，宣布阿塞德政權垮台，「歷經復興黨統治50年來的壓迫，13年來的犯罪、暴政、流離失所，以及各種占領軍的長期鬥爭，我們宣布，今天，也就是2024年12月8日，敘利亞最黑暗時代的結束與新時代的開始」。

《路透社》則引述Flightradar網站資料，當大馬士革被反抗軍攻陷時，一架敘利亞航空（Syrian Air）飛機從大馬士革機場起飛，起初飛往敘利亞沿海地區，也就是阿塞德的阿拉維派（Alawite）據點，但隨後突然掉頭，朝反方向飛行數分鐘，接著消失。《路透社》無法立即確認機上人員有誰。

敘利亞總統跑了！反抗軍攻入首都大馬士革宣布：阿塞德政權垮台