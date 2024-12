大馬士革機場「航班全停飛」！旅客驚慌衝向登機口　混亂畫面曝光

▲大馬士革機場顯示航班停飛,旅客們紛紛驚慌衝向登機口。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

敘利亞反抗軍8日宣布攻入首都大馬士革,總統阿塞德(Bashar al-Assad)據傳已搭機離開,前往未知目的地。在反抗軍朝著首都「閃電推進」之際,大馬士革機場也陷入一片混亂,現場畫面在社群媒體瘋傳。

CNN報導,當地時間8日清晨,大馬士革機場出現混亂場面,大批旅客迅速通過安全檢查哨站,驚慌衝向登機口,試圖逃離敘利亞。機場幾乎沒有任何職員待在工作崗位上,航班監控網站也顯示,該機場沒有即將起飛的航班。

At Damascus Airport, Footage captures a scene of complete Chaos as Staff and Security Personnel suddenly vanish, leaving Travelers in a state of Panic, with many running in all directions. Meanwhile, Flights are abruptly Canceled, adding to the Confusion. pic.twitter.com/y2PXHLf1Sk