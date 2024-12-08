敘利亞反抗軍政變！阿塞德政權垮台　拜登：密切關注局勢發展

▲白宮國家安全委員會強調，拜登會密切關注敘利亞局勢發展。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

敘利亞反抗軍8日聲稱已經進攻首都大馬士革，據傳總統阿塞德（Bashar al-Assad）當天早已搭機逃離大馬士革，目的地不明。隨著阿塞德的消失，反抗軍也同步宣布其政權垮台。對此，美國總統拜登表示，正在持續密切關注敘利亞局勢，隨時做好準備進行必要應對。

白宮國家安全委員會發言人肖恩·薩維特（Sean Savett）表示，美國總統拜登與其團隊正在密切關注敘利亞發生的重大事件。他強調，拜登將持續與地區夥伴保持聯繫，確保能即時掌握相關動態並做出必要應對。

阿塞德家族統治敘利亞長達50年，如今隨著反叛軍突如其來的進攻，似乎就要畫下句點。反叛軍稍早發表聲明稱，「歷經復興黨統治50年來的壓迫，13年來的犯罪、暴政、流離失所，以及各種占領軍的長期鬥爭，我們宣布，今天，也就是2024年12月8日，敘利亞最黑暗時代的結束與新時代的開始。」

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