敘利亞總統跑了！反抗軍攻入首都大馬士革宣布：阿塞德政權垮台

▲敘利亞總統阿塞德外傳已經逃離首都大馬士革。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞反抗軍8日宣稱已攻入首都大馬士革，與此同時，依據2名高階軍官的說法，總統阿塞德（Bashar al-Assad）8日已搭機離開大馬士革，飛往未知目的地。另據半島電視台最新消息，反抗軍8日宣布，阿塞德已經離開大馬士革，其政權已經垮台。

敘利亞反抗軍發布聲明宣布阿塞德政權垮台，「歷經復興黨統治50年來的壓迫，13年來的犯罪、暴政、流離失所，以及各種占領軍的長期鬥爭，我們宣布，今天，也就是2024年12月8日，敘利亞最黑暗時代的結束與新時代的開始」。

稍早，路透引述Flightradar網站資料，當大馬士革被反抗軍攻陷時，一架敘利亞航空（Syrian Air）飛機從大馬士革機場起飛，起初飛往敘利亞沿海地區，也就是阿塞德的阿拉維派（Alawite）據點，但隨後突然掉頭，朝反方向飛行數分鐘，接著消失。路透社無法立即確認機上人員有誰。

另外，有消息人士向CNN透露，阿塞德總統衛隊已經不再部署在他的平時居所，引發外界關於阿塞德逃離大馬士革的臆測。敘利亞總統辦公室官方說法是，阿塞德並未逃離大馬士革。伊朗官員則稱，阿塞德逃離大馬士革的消息並不屬實。

此前，敘利亞反抗軍宣布完全掌控該國第3大城市荷姆斯（Homs），數千位居民紛紛湧上街頭，慶祝阿塞德政權潰敗。美國5名官員先前認為，阿塞德政權在數日內垮台的可能性漸增。